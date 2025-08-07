Un’alba può essere molte cose: silenzio, attesa, rinascita. In Sicilia, diventa musica.



Sabato 9 agosto, alle ore 5:00 del mattino, sulla spiaggia accanto a Piazza Sirena, a Santa Teresa di Riva, il pubblico potrà vivere un’esperienza sonora unica con “The Discovery of Sunrise – Ancora un’altra alba”, performance ideata dal sassofonista Carmelo Coglitore, con il patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva.

Un evento che si rinnova all’alba, quando il giorno e la notte si sfiorano e il mare diventa palcoscenico. A condividere questa visione, il batterista e compositore Francesco Cusa, figura di riferimento del jazz contemporaneo europeo, noto per la sua poliedricità e per la capacità di attraversare territori musicali e concettuali con intelligenza e radicalità.





Dopo il successo del concerto del 25 luglio a Furci Siculo, Coglitore e Cusa tornano a sfidare il tempo e i generi con un’improvvisazione che si nutre dell’ambiente, del momento, del respiro collettivo. Sax e percussioni non si inseguono: si riconoscono.

Coglitore, con un linguaggio sonoro fatto di introspezione e libertà, rende il sax uno strumento di contemplazione attiva. Cusa, maestro della trasformazione ritmica, non accompagna ma evoca, deforma, apre varchi percettivi.





“The Discovery of Sunrise” non è soltanto un concerto. È un invito al risveglio, un rito laico dove la musica diventa ponte tra l’umano e il naturale, tra il visibile e l’invisibile. È un atto di resistenza poetica, in un mondo che corre e consuma, dove l’arte può ancora insegnarci a fermarci e a sentire.

Chi avrà il coraggio, sabato 9 agosto, di mettere la sveglia presto sarà ricompensato, alle 05:00 del mattino, non solo dallo spettacolo del sole che si leva sul mare, ma da un’alba che suona, sussurra, chiama. Un’alba che ci ricorda che, a volte, serve poco per sentirsi vivi: una spiaggia, due strumenti, e la voglia di ascoltare davvero.

Luogo: Santa Teresa di Riva, Piazza Sirena, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.