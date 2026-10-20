A grande richiesta, dopo il grande successo riscosso in occasione del debutto in prima assoluta lo scorso maggio, la Compagnia Tutto Esaurito ripropone sul palco del Teatro Ambasciatori di Catania il travolgente musical “Bohemian Rhapsody“. Le due attesissime repliche si terranno sabato 24 ottobre 2026 alle ore 21.00 e domenica 25 ottobre 2026 alle ore 18.00, trascinando nuovamente il pubblico nelle atmosfere immortali e travolgenti della musica dei Queen.

Lo spettacolo proietta gli spettatori in un futuro distopico in cui la musica libera è stata messa al bando e la società vive sotto un rigido controllo che impone il conformismo. In questo contesto di resistenza si muovono i “Bohemians”, un gruppo di ribelli pronti a tutto pur di difendere l’identità individuale. Il giovane Galileo Figaro, tormentato da visioni di un passato rock che non riesce a decifrare, unisce le proprie forze con l’audace Scaramouche per intraprendere un viaggio epico alla ricerca di una chitarra leggendaria, simbolo di riscatto e libertà espressiva.

A dare voce e intensità al protagonista Galileo è Renato Sanfilippo, che descrive così la psicologia del suo personaggio: «Galileo è un sognatore, un ragazzo che sente nella testa ricordi di vecchie canzoni che non sa decifrare e per questo è emarginato, percepito come diverso in un mondo che non lo apprezza. Cerca costantemente uno scopo coerente con ciò che sente dentro e, quando incontra Scaramouche e i Bohemians, trova finalmente quella compagnia che lo riconosce per ciò che è in tutta la sua interezza, trasformando le sue presunte stranezze in autentica unicità».





La forza propulsiva della produzione risiede nella sinergia dei fondatori della Compagnia Tutto Esaurito. Elisa Giunta, direttrice musicale, co-fondatrice e interprete del ruolo di Scaramouche, dichiara: «La nostra forza sta nel fatto che abbiamo competenze diverse che si completano perfettamente, formando un team coeso capace di portare in scena qualcosa che a Catania prima non c’era. Il mio personaggio, Scaramouche, è una ragazza determinata che si ribella a un sistema omologante per rivendicare con orgoglio il diritto di essere se stessa e di appartenere a un gruppo senza perdere la propria individualità e il valore della parità».

Fausto Monteforte, regista e coreografo dell’opera, evidenzia la profonda intesa alla base del progetto: «Tutto Esaurito non è un nome casuale e l’amicizia che ci lega fuori dal palco è il nostro vero punto di forza. Dirigere questo cast di grandi professionisti è un onore e un onere; abbiamo lavorato duramente affinché lo spettacolo risultasse impeccabile dal punto di vista sonoro, recitativo e coreografico, creando attese ancora maggiori per questo ritorno in scena».





A completare il quadro direttivo sono Giovanni Giunta e Lorenzo Cristofaro. Giovanni Giunta, direttore tecnico e batterista della band, sottolinea le novità e l’impatto dello show: «Eseguiamo l’intero repertorio dei Queen rigorosamente dal vivo senza basi preregistrate, una sfida complessa che affrontiamo con massima dedizione. Per queste date autunnali abbiamo arricchito la messa in scena con l’ausilio del LED Wall e del video mapping, per valorizzare le ambientazioni scenografiche e regalare al pubblico un’esperienza visiva e sonora tridimensionale». Lorenzo Cristofaro, curatore del training di dizione, fonetica e performer sul palco, aggiunge: «Entrare in questa realtà è stata una scommessa entusiasmante. Ho curato la preparazione fonetica per garantire un ulteriore salto di qualità professionale all’allestimento, dimostrando che quando si coniugano amicizia e alta professionalità si possono raggiungere traguardi straordinari».

L’imponente cast artistico vede in scena Renato Sanfilippo, Elisa Giunta, Daniele Virzì, Alba Donsì, Alessandra Ricotta, Silvio Sciarratta, Lorenzo Cristofaro, Benito Inzerilli, Giada Romano, Sofia Briga, Giuliana Scandurra, Fabio Gambuzza, Seby Pennisi, Beatrice Mazzeo, Angelica Grasso e Ambra Incardona. Ad accompagnare le performance vocali con l’energia del rock suonato dal vivo è la nuova band composta dai musicisti Andrea Calderaro, Vittorio Distefano, Giovanni Giunta e Danilo Montagnino, con la regia firmata da Fausto Monteforte e l’assistenza alla regia di Carolina Pulvirenti.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti sono attivi i contatti telefonici 350 9671892 e 347 3233152.

Luogo: Teatro Ambasciatori, Via Eleonora D’Angiò , 17, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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