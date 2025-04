Di seguito tutte le modifiche al calendario dei servizi di ritiro dei rifiuti e di igiene ambientale predisposte in occasione delle prossime festività.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata in occasione delle prossime festività di Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio.

Per tutti i giorni non festivi, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente secondo calendario.

Borgetto, Partinico, Santa Flavia e T. Imerese (PA)

A Partinico e Borgetto Dusty ha programmato la sospensione dei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata in occasione delle prossime festività (lunedì 1 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio). Dusty invita gli utenti a prestare attenzione alle variazioni previste nel calendario. Nelle prossime settimane, infatti, la raccolta di alcune frazioni ricadrà eccezionalmente in giornate diverse rispetto alla consueta programmazione.

A Santa Flavia, nelle tre giornate festive di lunedì 21 aprile (Pasquetta), venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio resteranno operative le postazioni mobili di Piazzetta Sant’Elia, di Piano Stenditore Porticello, della Stazione ferroviaria e l’Eco punto di Via Indro Montanelli (Ex Covimed). Tutti gli altri servizi in calendario saranno sospesi.

A Termini Imerese, il giorno di Pasqua sarà regolamentato come una normale Domenica: porta a porta sospeso, CCR aperto la mattina e spazzamento manuale e meccanizzato sospeso (viene garantito solo lo spazzamento di Piazza Duomo e Belvedere). Nelle tre giornate festive di Lunedì 21 aprile (Pasquetta), venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio saranno garantiti sia i servizi di “raccolta rifiuti porta a porta” che lo “spazzamento di Piazza Duomo e Belvedere”. Resteranno aperti al pubblico sia il “Centro Comunale di Raccolta Crisone” che le “Isole Ecologiche ad accesso controllato”. Saranno sospesi i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, il ritiro rifiuti ingombranti ed il numero verde.

Con riferimento alle contrade già servite dal servizio di porta a porta in via sperimentale, il servizio verrà espletato tra le ore 6 e le ore 12: i mastelli potranno eccezionalmente essere esposti dagli utenti la sera prima. Sarà garantita la pulizia del “mercato settimanale” di venerdì 25 aprile.

Motta Sant’Anastasia, Misterbianco, Santa Maria di Licodia, Gravina, Paternò, Valverde, San Giovanni La Punta, San Gregorio (CT)

A Motta Sant’Anastasia, Misterbianco e Santa Maria di Licodia i servizi di raccolta rifiuti porta a porta e spazzamento verranno regolarmente espletati il lunedì di Pasquetta, venerdì 25 aprile e l’1 maggio. In quelle stesse giornate, invece, non saranno operativi, ove presenti, i Centri comunali di raccolta (anche quelli mobili) e le Isole ecologiche fisse. Sarà sospeso, inoltre, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e non sarà attivo il Numero verde.

Stesso calendario è in programma a Gravina di Catania, con la differenza che nelle giornate festive indicate sarà espletato lo spazzamento meccanizzato ma non quello manuale.

A Paternò, per il lunedì di Pasquetta, il 25 aprile e l’1 maggio, resteranno attivi soltanto i servizi di porta a porta e spazzamento. L’apertura del Centro comunale di Raccolta seguirà il seguente calendario: resterà chiuso sia la domenica di Pasqua che il lunedì di Pasquetta; sarà attivo dalle 8 alle 12 nella giornata di venerdì 25 aprile, mentre l’1 maggio sarà regolarmente aperto al pubblico.

Il Centro comunale di Raccolta di Valverde e l’Isola ecologica mobile di San Giovanni La Punta resteranno chiusi lunedì 21, venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio. In entrambi i comuni, inoltre, nei giorni festivi resterà attiva soltanto la raccolta dei rifiuti porta a porta. Tutti gli altri servizi saranno sospesi.

Nelle giornate del 21 e 25 aprile e 1 maggio, a San Gregorio resteranno attivi soltanto la raccolta dei rifiuti porta a porta e lo spazzamento Non sarà operativo il Centro comunale mobile di raccolta. Il servizio porta a porta, nello specifico, prevede quanto segue: a Pasquetta si procederà alla raccolta dell’umido e non degli sfalci. Venerdì 25 aprile verrà espletato il servizio di raccolta dell’umido. Giovedì 1 maggio, infine, è in programma la raccolta della carta.

Barcellona P. di Gotto, Santa Teresa Di Riva (ME)

Lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio a Barcellona Pozzo di Gotto saranno sospesi tutti i servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti. Dunque non saranno attivi né il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta né lo spazzamento. Sospesi anche i servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti e Numero verde. Non saranno aperti al pubblico, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

Anche a Santa Teresa di Riva, di concerto con l’Amministrazione comunale, Dusty ha predisposto la sospensione dei servizi di raccolta dei rifiuti in occasione delle prossime festività. Nelle tre giornate sopraindicate, tuttavia, nel comune santateresino sarà garantito lo spazzamento delle strade.

Avola, Pachino, Portopalo (SR)

Ad Avola lunedì 21 aprile e venerdì 25 aprile il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta resterà attivo. Resterà aperto al pubblico, dalle 8 alle 13, anche il Centro Comunale di Raccolta. Saranno sospesi, invece, tutti gli altri servizi, tra cui quello di ritiro dei rifiuti ingombranti e non sarà attivo il Numero verde.

A Pachino lo spazzamento della piazza Vittorio Emanuele e del borgo di Marzamemi sarà garantito in tutte e tre le giornate festive di lunedì 21, venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio. Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, invece, sarà espletato soltanto a Pasquetta e l’1 maggio.

A Portopalo di Capo Passero sarà soltanto lo spazzamento delle strade a restare attivo nei giorni festivi di lunedì 21 e venerdì 25 aprile. Dusty precisa che a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile, questo servizio verrà espletato nel centro storico sia di mattina che di pomeriggio. Inoltre, il servizio di raccolta della frazione secco residuale verrà recuperata venerdì 2 maggio.

Caltanissetta (CL)

A Caltanissetta, nelle tre giornate festive di lunedì 21 aprile (Pasquetta), venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio, resterà attivo solo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento riguarderà soltanto le vie del centro storico di Caltanissetta. Resterà chiuso al pubblico il Centro comunale di raccolta di contrada Cammarella, saranno sospesi i servizi di Ritiro Rifiuti ingombranti e non sarà attivo il Numero verde.





