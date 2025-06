Seppur all’esordio nella selettiva gara piemontese valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, piazzamenti di rilievo per i portacolori siciliani Diana-Di Salvo (BMW M3) e Labianca-“DAVIS” (BMW 320i)

Una trasferta ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), reduce dal 14° Rally Lana Storico, quinto atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), andato in scena lo scorso fine settimana. Seppur all’esordio lungo i selettivi asfalti del Biellese, infatti, il portacolori Angelo Diana, su BMW M3 condivisa con Giuseppe Di Salvo, si è inserito nella top five di un più che competitivo 4° Raggruppamento fregiandosi, altresì, del bronzo in classe A/2500 una volta completate le sei prove speciali in programma. Una gara tutta in crescendo per il pilota palermitano che, nonostante abbia accusato problemi di sottosterzo nell’arco dell’intera giornata, ha tenuto botta facendo sua pure l’undicesima piazza in classifica assoluta. Un’esperienza agonistica del tutto inedita, altresì, per l’altro siciliano Cosimo Labianca che, già recente vincitore del 3° Raggruppamento nel Trofeo Rally 4^ zona, ha affrontato le strade piemontesi a bordo della BMW 320i, in coppia con l’esperto corregionale “DAVIS”, conquistando alla bandiera a scacchi un prezioso argento nella “TC/2000”. Dopo un avvio prudente, atto a prendere maggior confidenza col tracciato, il conduttore isolano è salito in cattedra nel corso del secondo giro, anche in virtù delle efficaci regolazioni apportate all’assetto. A far da controaltare ai più che soddisfacenti risultati dei compagni di squadra, la malasorte toccata al gentleman driver Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI) che, coadiuvato alle note per l’occasione da Carmelo Cappello, è stato costretto al ritiro anticipato durante la prima frazione cronometrata, per noie accusate al differenziale.





Classifica finale 14° Rally Lana Storico

4° Raggruppamento: 1. “Il Valli”-Cirillo (BMW M3) in 1h13’20”3; 2. Mori-Frosini (BMW M3) a 1’43”3; 3. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 2’29”2; 4. Sordi-Zanella (Porsche 911 SC) a 3’35”4; 5. Diana-Di Salvo (BMW M3) a 4’00”7; 6. Mariotti-Vallini (Ford Sierra Cosworth) a 4’02”3; 7. Prosdocimo-Pontarollo (Porsche 911 SC) a 4’08”5; 8. Gasperetti-Ferrari (Peugeot 205 GTI) a 4’21”4; 9. Andolina-Moro (Lancia Delta HF) a 5’00”9; 10. Florio-Basile (Peugeot 205 GTI) a 5’19”9.

3° Raggruppamento: 1. Fioravanti-Marchese (Ford Escort RS) in 1h12’56”1; 2. Bianco-Rosina (Porsche 911 SC) a 4’41”7; 3. Valle-Bertoglio (Porsche 911 SC) a 5’36”8; 4. Ferrari-Pastorino (Porsche 911 SC) a 6’01”3; 5. Butti-Ricciardi (Opel Ascona) a 6’07”1; 6. “MGM”-Grosso (Porsche 911 SC) a 6’55”5; 7. Azzari-Chiodi (Porsche 911 SC) a 8’23”9; 8. Sbalchiero-Iuretig (Fiat 127) a 8’24”5; 9. Giudicelli-Bottega (Volkswagen Golf GTI) a 8’53”4; 10. Labianca-“DAVIS” (BMW 320i) a 9’31”3.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.