La FAISA CISAL SICILIA rinnova la segnalazione già inoltrata lo scorso 26 settembre riguardo le gravi problematiche legate alla viabilità e alla sosta degli autobus presso l’aeroporto di Catania. Tali criticità continuano a rappresentare un rischio concreto per la sicurezza dei passeggeri, oltre a creare rilevanti disagi operativi per i servizi di trasporto pubblico locale ed extraurbano.

“Nonostante le comunicazioni precedenti e le segnalazioni inviate, la situazione rimane immutata. – affermano Romualdo Moschella e Salvatore Crisafulli, rispettivamente segretario regionale e coordinatore regionale autolinee private Faisa Cisal Sicilia – Le aree destinate alla sosta degli autobus risultano tuttora inadeguate e insufficienti, dando origine quotidianamente a lunghe code e manovre rischiose che coinvolgono autobus di linea, turistici e a noleggio”.

Inoltre, la riduzione della carreggiata nelle zone adiacenti alle aree di partenza e l’assenza di spazi adeguati per gli autobus extraurbani obbligano frequentemente i conducenti ad effettuare fermate in punti non conformi, compromettendo la sicurezza dei passeggeri e quella della circolazione stradale in generale.

“Questa situazione, – continuano Moschella e Crisafulli – pur già evidenziata in precedenza, rischia di peggiorare ulteriormente con l’aumento del traffico passeggeri, particolarmente nei periodi di alta affluenza, come quello natalizio ormai imminente. Per questo motivo si ritiene necessario e urgente un intervento coordinato tra le autorità competenti”.

I rappresentanti della sigla sindacale propongono, qualora S.E. il Prefetto lo ritenga opportuno, l’istituzione immediata di un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti (SAC, AMTS, Consorzi TPL, CO.S.MO., ANAV), per discutere soluzioni operative condivise e tempestive per garantire la sicurezza delle aree di sosta e dei percorsi di transito degli autobus.

