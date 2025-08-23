In dirittura d’arrivo il progetto di restyling dello Stadio Vincenzo Presti di Gela (così promette la politica), la riqualificazione non prevede solo la costruzione di una palestra, il rifacimento della copertura della tribuna centrale e l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione con fari a LED alimentati da pannelli solari, così per rendere il piccolo stadio conforme e confortevole per gli spettatori provenienti da Gela e tutto il comprensorio. Ma presto il Gela Calcio posizionerà pannelli led di ultima generazione all’interno della struttura.





I tanti sponsor siciliani che stanno scegliendo di promuovere la loro attività durante le partite del Gela Calcio avranno ancora maggiore visibilità, un lusso per la categoria. Entro tre mesi lo Stadio Vincenzo Presti avrà a disposizione pannelli LED pubblicitari, permetteranno maggiore visibilità agli sponsor. Le innovazioni mirano a rendere l’impianto più moderno e sostenibile.





L’obiettivo della società è quello di creare un impianto moderno, adatto alle esigenze della città e del comprensorio, una grande opportunità per le aziende per poter fare conoscere all’Italia il proprio brand, il proprio marchio.

Il ruolo dello sport è essenziale per poter far crescere un territorio, il Gela Calcio è, sarà l’input, la crescita e, valorizzazione per imprese, professionisti e sviluppo economico e turistico.





Si lavora per proporre la costruzione di una gradinata a nord dello stadio in Via Niscemi; la gradinata permetterebbe di recuperare altri 500 posti, nella speranza che l’iter burocratico per il nuovo stadio in C.da Macchitello arrivi nella fase esecutiva.





Il CDA del Gela Calcio, dopo la nostra proposta di agevolare gli studenti e riempire tutte le domeniche il V. Presti, renderà noto alla tifoseria gelese e dei paesi limitrofi: se tutti gli studenti, “gelesi e non”, di ogni ordine e grado pagheranno simbolicamente 3,00 in curva durante le partite casalinghe (escluse gare di cartello che avranno comunque un prezzo agevolato), così da dare maggiore sostegno alla squadra.

Francesco Agati

