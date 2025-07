Il giovane pilota palermitano Riccardo Orlando si conferma una forza inarrestabile nel panorama motoristico internazionale, dominando il leggendario circuito di Imola. Alla sua quarta gara nella Formula X Italian Series e al suo debutto assoluto su questo storico tracciato, Orlando ha sbalordito tutti i presenti con una prestazione eccezionale, conquistando pole position, giro più veloce e il gradino più alto del podio.





La gara, vibrante e appassionante, ha visto il “siciliano che non molla mai” battersi con la grinta di un leone. Nonostante la sua prima volta a Imola, uno dei circuiti più belli e veloci del mondo, Riccardo ha dimostrato una padronanza impressionante, tagliando il traguardo per primo nella categoria FX Racing GT4.

Questa vittoria schiacciante a Imola non è solo un trionfo per Riccardo Orlando, ma anche un orgoglio per Palermo e per l’intera Sicilia, dimostrando ancora una volta il talento e la determinazione dei suoi giovani atleti. Il futuro di questo giovane prodigio delle quattro ruote si preannuncia più che mai brillante!

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.