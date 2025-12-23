Sabato 20 Dicembre a Misterbianco, nella suggestiva atmosfera delle imminenti festività natalizie, il premio nazionale “Aquila d’Argento”, promosso dall’Accademia d’Arte “Etrusca”, ha tagliato il traguardo del suo venticinquennale con un’edizione di altissimo livello. Presso il Teatro Comunale dello storico Palazzo del Senato di Misterbianco, si è svolta la cerimonia con un ulteriore conferimento di un Riconoscimento Speciale al Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero che, tra i rappresentanti del variegato mondo della cultura e delle professioni, nonché delle istituzioni civili e militari, è stato premiato a nove anni dall’essere anch’egli insignito dell’ “Aquila D’Argento” per il suo impegno nella Cultura e nell’ Ambiente.

La Presidente dell’ Accademia di Arte Etrusca Dottoressa Carmen Arena, al suo 25esimo anno del Premio Nazionale ha voluto sottolineare l’importanza delle eccellenze nell’ambito della magistratura, della Chiesa, delle Forze dell’Ordine, dell’ingegneria, della criminologia, della medicina, del giornalismo, della musica, dell’avvocatura, e in questo contesto il Riconoscimento Speciale al Prof Giocaliero Giuseppe PhD, Criminologo, Giurista e Sociologo forense risulta assolutamente meritato.

il Dott. Giocaliero è anche all’ interno della Commissione Internazionale per i Diritti Umani. IHRC, dedicata all’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani a livello regionale, nazionale e internazionale e l’evento quest’anno è stato appunto dedicato alla Pace.

Il Prof. Giocaliero inoltre è plurilaureato: ha conseguito un PhD Dottorato di Ricerca in Sociologia Forense, una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Palermo, una Laurea in Sociologia H.C., una Laurea in Criminologia ( Bachelor internazionale) nonché diversi Master in Storia e Criminologia, in Criminologia e Vittimologia Clinica e Forense e Corsi di Alta Formazione in ambito criminologico e di Intelligence e Security. Egli è inoltre Dirigente del Cesfat (Laboratorio nazionale di criminologia e sociologia forense intestato alla memoria dell’ avv. Cav.Lucio Torcivia). Giocaliero, già nominato Cavaliere dell’Ordine dinastico nobiliare di San Pietro, è all’interno di Enti che si occupano di monitoraggio dei Diritti Umani come la Federazione Europea Nobili Uniti per la quale è Ambasciatore e Osservatore dei Diritti Umani, con il Titolo nobiliare di Barone.

È Dirigente Superiore Nazionale del Corpo della Guardia Agroforestale italiana decretata e iscritta al Runts con la quale combatte i reati ambientali e lavora sulla salvaguardia dell’ ambiente. È stato inoltre Capo Scout Agesci per moltissimi anni nel quartiere di Brancaccio ed ha all’attivo due Consiliature nel comune di Palermo e parecchie onorificenze di Protezione Civile nonché il prestigioso Premio Nazionale “Aquila d’Argento” 2016 concesso per la sezione Ambiente e Cultura nel periodo in cui presiedeva la Commissione Cultura e la Commissione Attività Sociali ed era Consigliere a Palermo. È stato ulteriormente insignito del Premio Nazionale “AVV Lucio Torcivia” concesso da Università Popolare per l’impegno nella legalità e giustizia sociale.

Il dott. Giocaliero è anche Vice Rettore/Direttore dell’ Università Popolare ed è Guardia D’Onore del Pantheon, importante Istituto Nazionale ricoprendo l’incarico di Responsabile delle relazioni pubbliche della Delegazione di Palermo; è Dirigente Regionale ANS dei Sociologi, ed è già stato insignito di diversi riconoscimenti nazionali e regionali in ambito di Criminologia e Protezione Civile dove è stato anche Coordinatore di Palermo a livello associazionistico.

Per questo riconoscimento speciale importante il Prof Giuseppe Giocaliero ha ringraziato l’Accademia di Arte Etrusca nella persona della dottoressa Arena e ha rilasciato un sentito e commosso tributo in merito al suo impegno sociale presente e futuro e nella lotta del bullismo e Cyberbullismo nelle scuole dove insieme al CESFAT e al suo Direttore Prof. Andrea Torcivia è impegnato da anni.

