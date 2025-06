L’evento si terrà a Palazzo dei Normanni. Sarà presentata la seconda edizione del progetto di comunicazione ideato dall’Associazione Culturale In Sanitas con il sostegno del Dasoe, di Merck e Gilead. A seguire un dibattito sulla procreazione medicalmente assistita





In rampa di lancio la seconda edizione di “Curarsi in Sicilia”, il progetto di comunicazione promosso da Insanitas in sinergia con il DASOE dell’assessorato regionale della Salute. L’iniziativa sarà illustrata mercoledì 18 giugno 2025 durante un convegno che si terrà a Palazzo dei Normanni (Sala Mattarella, dalle 9 alle 13.30) con il contributo di Merck e Gilead e durante il quale ci sarà anche un dibattuto incentrato su Denatalità e Calo demografico con focus relativi alla Medicina della Riproduzione e alla Procreazione Medicalmente Assistita. L’evento vale anche come corso formativo per giornalisti (4 crediti).

Così come già avvenuto nella prima edizione, anche stavolta “Curarsi in Sicilia” intende approfondire ed analizzare il rapporto fra comunicazione in sanità (includendo sia l’aspetto divulgativo che quello tecnico scientifico) e la riduzione della mobilità passiva, ed in particolare come una corretta comunicazione può contribuire a ridurre i “drg di fuga” e la migrazione sanitaria.

Appuntamento, appunto, mercoledì 18 giugno a Palazzo dei Normanni (CLICCA QUI per il programma): alle 9 la registrazione dei partecipanti, quindi dalle 10 sono previsti i saluti istituzionali di Gaetano Galvagno (presidente dell’Ars), Daniela Faraoni (assessore regionale della Salute), Giuseppe Laccoto (presidente della Commissione Sanità dell’Ars), Carolina Varchi (deputata nazionale e presidente del Comitato per le Pari Opportunità), Alessandro Pitruzzella (presidente dell’Ordine dei Biologi di Sicilia), Toti Amato (presidente OMCeO Palermo) e Roberto Lagalla (sindaco di Palermo).

Dalle 10.30 la presentazione della seconda edizione di “Curarsi in Sicilia” con gli interventi di Salvatore Iacolino (dirigente generale della Pianificazione Strategica) e Giacomo Scalzo (dirigente generale del DASOE). Dopo un Coffee Break, dalle 11.45 inizierà il dibattito su “Denatalità e Calo Demografico: Analisi, Sfide e Proposte d’intervento”, moderato dalla giornalista Giada Giaquinta.

Interverranno Pasquale Cananzi (Responsabile settore Farmaceutico della Pianificazione Strategica), l’avv. Giuseppe Di Rosa, Maria Letizia Di Liberti (Dirigente generale del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali), Giovanni Ruvolo (embriologo), Adolfo Allegra (Direttore Clinica Andros di Palermo), Antonino Guglielmino (Responsabile Centro UMR/Hera di Catania) e Giovanni Bracchitta (direttore Fisiopatologia della Riproduzione Umana- Clinica del Mediterraneo di Ragusa).





