Di seguito tutte le modifiche al calendario dei servizi di ritiro dei rifiuti e di igiene ambientale predisposte in occasione delle prossime festività.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, per la giornata festiva di lunedì 6 aprile sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

Per tutti i giorni non festivi successivi alla data indicata, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente secondo calendario.





PROVINCIA DI PALERMO

A Termini Imerese resterà attivo solo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento riguarderà soltanto la Piazza Duomo. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti non sarà garantito e non sarà attivo neanche il Numero verde.

PROVINCIA DI CATANIA

A Motta Sant’Anastasia, Misterbianco, Valverde, Paternò e San Giovanni La Punta, i servizi di raccolta rifiuti porta a porta e spazzamento verranno regolarmente espletati. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti sarà sospeso e il Numero verde non sarà attivo. I CCR mobili, ove presenti, resteranno chiusi al pubblico. Stesso calendario è in programma a Gravina di Catania, con la differenza che nella giornata festiva indicata sarà espletato lo svuotamento dei cestini e lo spazzamento meccanizzato ma non quello manuale.

A San Gregorio, nella giornata di Pasquetta sospesa solo la raccolta sfalci: porta a porta e spazzamento saranno regolarmente espletati. L’isola ecologica mobile, infine, non sarà operativa.

A Santa Maria di Licodia tutti i servizi saranno sospesi: la raccolta della frazione prevista per lunedì 6 aprile sarà recuperata il giorno dopo insieme a quella in programma.





PROVINCIA DI MESSINA

Nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore saranno sospesi tutti i servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti: non saranno garantiti né il porta a porta né lo spazzamento. Sospeso anche il ritiro dei rifiuti ingombranti. Non sarà attivo il Numero verde e, ove presenti, non saranno aperti al pubblico i Centri Comunali di Raccolta.

In quella stessa giornata, invece, a Santa Teresa di Riva, Dusty garantirà lo spazzamento delle strade. Tutti gli altri servizi saranno sospesi: il loro recupero avverrà secondo il calendario di raccolta.





PROVINCIA DI SIRACUSA

Ad Avola, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta resterà attivo. Resteranno aperti al pubblico sia il Centro Comunale di Raccolta che quello di Riuso. Saranno sospesi, invece, tutti gli altri servizi tra cui quello di spazzamento e di ritiro dei rifiuti ingombranti. Non sarà attivo il Numero verde.

A Pachino è stata prevista la sospensione dei servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà garantito soltanto lo spazzamento della piazza Vittorio Emanuele e del borgo di Marzamemi.

A Noto, invece, nella stessa giornata saranno garantiti il servizio porta a porta e lo spazzamento sarà limitato alle vie del centro storico.





CALTANISSETTA

A Caltanissetta resterà attivo solo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento riguarderà soltanto le vie del centro storico della città. Resterà chiuso al pubblico il Centro comunale di raccolta di contrada Cammarella. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti non sarà garantito e non sarà attivo neanche il Numero verde.

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