Massimo Romagnoli, Presidente della V Commissione Sistema Italia e Made in Italy del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), esprime piena soddisfazione per l’approvazione della riforma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, varata ieri dal Consiglio dei Ministri su proposta del Vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani.

«Accogliamo con entusiasmo questa riforma – ha dichiarato Romagnoli – perché rappresenta un passo decisivo verso una Farnesina più moderna, capace di sostenere le imprese italiane nei mercati globali e di rispondere meglio alle esigenze degli italiani all’estero».





Il provvedimento, presentato come “a costo zero”, ridisegna l’assetto organizzativo del Ministero con la creazione di due Segretari Generali Aggiunti – uno dedicato all’area politica e l’altro a quella economica – e l’istituzione di nuove direzioni generali, tra cui quelle per la crescita e l’export e per la sicurezza cibernetica e l’intelligenza artificiale.

Romagnoli sottolinea in particolare l’importanza della spinta all’internazionalizzazione: «Puntare su export e crescita delle imprese è fondamentale. Oggi il commercio internazionale vale oltre il 30% del nostro PIL e il Governo si è dato un obiettivo ambizioso: raggiungere i 700 miliardi di euro di export entro il 2027. È la conferma che l’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista nello scenario globale».





Accanto all’aspetto economico, il Presidente della V Commissione evidenzia i benefici attesi per le comunità italiane nel mondo: «Il rafforzamento dei servizi consolari, la semplificazione delle pratiche e l’aumento del personale nelle sedi diplomatiche sono segnali concreti. I nostri connazionali meritano tempi più rapidi, meno burocrazia e una presenza più forte dello Stato accanto a loro».

Romagnoli infine ringrazia il Ministro Tajani e l’intero Esecutivo «per aver dimostrato sensibilità e visione», sottolineando come la riforma «metta finalmente sullo stesso piano due priorità strategiche: l’internazionalizzazione del sistema Italia e la tutela degli italiani all’estero. È un segnale politico e istituzionale che come CGIE accogliamo con entusiasmo e spirito di collaborazione».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.