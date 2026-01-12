Si è svolta domenica 11 gennaio alla Terrazza del Talete a Siracusa, la giornata ecologica che ha segnato la ripartenza ufficiale della Green Challenge, il progetto di sensibilizzazione ambientale guidato dall’attivista siracusano Sebastian Colnaghi. Una quindicina di volontari hanno preso parte all’iniziativa, dimostrando come anche piccoli gruppi possano generare un impatto concreto nella difesa dell’ambiente.

Durante l’intervento sono stati raccolti circa 25 sacconi di plastica e rifiuti di ogni tipo, oltre a numerose bottiglie di vetro. Tra le rocce sono emerse bottiglie di plastica ricoperte da alghe e microrganismi, segno di una presenza prolungata nel tempo, oltre a decine di fili da pesca con ami ancora attaccati che con una mareggiata sarebbero finiti in mare danneggiando la fauna marina. Rinvenuti anche oggetti simbolo dell’incuria, come uno scolapasta e un telefono completamente distrutto.





“Ogni rifiuto rimosso era una minaccia silenziosa per il mare — dichiara Sebastian Colnaghi —. Non serve essere in tanti per fare la differenza, serve esserci. Queste giornate ci ricordano che la crisi ambientale non è lontana, è sotto i nostri occhi e riguarda tutti”.

La giornata ha assunto anche un forte valore umano grazie alla partecipazione spontanea di persone provenienti da altri Paesi. Ciaran, trasferitosi dall’Inghilterra da sette anni, e Hesham, arrivato da Dahab in Egitto, dove aveva già partecipato a iniziative simili, si sono uniti senza esitazione alla pulizia. “Questo ci dà speranza per il futuro — aggiunge Colnaghi —. La difesa del mare non ha confini”.

“La Green Challenge continuerà nelle prossime settimane — conclude l’attivista siracusano —. Non possiamo più rimandare. Il mare che soffoca sotto i rifiuti è lo specchio delle nostre scelte. O iniziamo a prendercene cura, o saremo responsabili delle conseguenze.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.