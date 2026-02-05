I vertici nazionali UGL Viabilità e Logistica incontrano i dipendenti ANAS in Sicilia

I vertici nazionali di UGL Viabilità e Logistica sono in Sicilia per incontrare i dipendenti ANAS delle sedi di Palermo e Catania, nell’ambito del confronto sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025–2027. Una presenza significativa che conferma l’attenzione e l’impegno costante del sindacato sui temi contrattuali e sulla tutela dei lavoratori.

Il rinnovo del CCNL rappresenta il risultato di un percorso sindacale articolato, portato avanti con determinazione da UGL, che ha posto al centro il miglioramento delle condizioni economiche e normative dei dipendenti ANAS, con particolare attenzione alla qualità del lavoro e alla valorizzazione professionale.





A sottolinearlo è il Coordinatore Nazionale UGL ANAS, Sergio Avella, che dichiara:

«Siamo in Sicilia per illustrare agli iscritti e ai lavoratori alcune importanti novità contenute nel nuovo Contratto Collettivo 2025–2027. Siamo soddisfatti degli obiettivi raggiunti in questi mesi: il nostro impegno è costantemente rivolto al benessere lavorativo dei dipendenti ANAS. Questo accordo li accompagnerà per i prossimi anni nella loro quotidianità e riteniamo di aver ottenuto miglioramenti concreti e significativi».

Avella ha inoltre ribadito il forte legame del sindacato con il territorio siciliano:

«La vicinanza di UGL alla Sicilia è da sempre molto forte. È una regione alla quale siamo profondamente legati e dove il sindacato è ben rappresentato dal Segretario Regionale UGL Sicilia Viabilità e Logistica e membro del Consiglio Nazionale, Massimo Spinnato, che sul territorio ha sempre lavorato con continuità, competenza e grande scrupolo per la tutela dei diritti dei lavoratori».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.