Sono stati avviati nei giorni scorsi nell’ex mattatoio di via Vespri, al confine tra Riposto e Giarre, gli interventi di realizzazione di un asilo nido intercomunale finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con fondi del Pnrr per un importo complessivo pari a 2 milioni e 720 mila euro. Il progetto, presentato in partnership dai comuni di Riposto e Giarre, ha come obiettivo la riconversione dell’edificio pubblico, abbandonato ormai da decenni, in un asilo nido che potrà ospitare 114 bambini di età compresa tra gli 0 e i 2 anni, migliorando così l’offerta educativa sin dalla prima infanzia, offrendo un aiuto concreto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il Comune di Riposto è il soggetto attuatore del progetto.





“Siamo felici di annunciare il via dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di via Vespri – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Teniamo molto a quest’opera per un duplice motivo. Innanzitutto perché un asilo nido rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie, soprattutto per quelle monoparentali, e incentiva l’occupazione femminile. E poi perché l’edifico dove sorgerà l’asilo era abbandonato da tantissimi anni ed era diventato un luogo di degrado. Grazie a questo finanziamento riusciremo non solo a recuperare quest’area – conclude il primo cittadino – ma a offrire un servizio importante per le città di Riposto e Giarre”.

RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

