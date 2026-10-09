Un gesto concreto di solidarietà e partecipazione civica, nato dalla volontà di alcuni giovani di fare qualcosa per la propria comunità. Questa mattina, al Liceo delle Scienze Umane di Riposto, si è svolta la cerimonia di consegna all’Amministrazione comunale di un nuovo gioco a dondolo a due posti, acquistato grazie alla raccolta fondi realizzata dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari-Rizzo-Pantano’, con la supervisione dei docenti, e al contributo del Comitato cittadino ‘Riposto nel Futuro’. Il gioco è destinato all’area giochi di Torre Archirafi, realizzata e inaugurata dall’Amministrazione comunale nel giugno del 2025 e successivamente distrutta dal Ciclone Harry. Il Comune si appresta ora ad avviare gli interventi per il ripristino dell’area e, una volta ultimati i lavori, il nuovo gioco sarà collocato proprio lì.





Gli studenti avevano avviato la raccolta fondi durante le festività natalizie, realizzando, con il supporto dei docenti, piccoli manufatti artigianali che sono stati poi venduti nei mercatini allestiti sotto i portici del Palazzo di Città. Il ricavato è stato destinato all’acquisto del gioco, mentre la somma restante è stata messa a disposizione dal Comitato ‘Riposto nel Futuro’. “Accogliamo con grande piacere questo gesto dei ragazzi del Liceo delle Scienze Umane che, insieme al Comitato cittadino ‘Riposto nel Futuro’, hanno donato questo gioco che sarà riposizionato nell’area giochi che avevamo realizzato a Torre Archirafi, davanti alla scuola, e che purtroppo il Ciclone Harry ha spazzato via – afferma il sindaco Davide Vasta – I ragazzi hanno organizzato una raccolta fondi realizzando piccoli manufatti artigianali che hanno poi venduto durante le festività natalizie nei mercatini sotto i portici del Municipio.





È un’iniziativa lodevole che si riflette in un bene per la comunità e soprattutto per i bambini di Riposto”. Il sindaco sottolinea soprattutto il valore educativo e civico dell’iniziativa: “Grazie soprattutto a loro, perché sono sicuramente i veri protagonisti di questa bella iniziativa. Noi adulti dobbiamo saper apprezzare questi gesti e, soprattutto, prendere esempio dai nostri ragazzi quando dimostrano di avere attenzione verso la propria comunità e voglia di contribuire concretamente al suo bene”.





A condividere il significato dell’iniziativa anche la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari-Rizzo-Pantano’, Rosalba Mingiardi. “È un gesto significativo perché fatto da giovani per i giovani – afferma la dirigente – Ragazzi dai 13 ai 18 anni che hanno partecipato insieme ai docenti responsabili del progetto e delle varie discipline, lavorando insieme per la comunità. È un esempio da imitare e da riproporre negli anni, magari con idee diverse ma mantenendo lo stesso spirito e lo stesso obiettivo: mettere a disposizione della comunità le capacità, la creatività e l’impegno dei nostri ragazzi”. Il gioco consegnato questa mattina assume quindi un valore che va oltre quello materiale.





È il simbolo della volontà di una parte della comunità di contribuire alla ricostruzione di uno spazio dedicato ai bambini, dopo i danni provocati dal ciclone. “Il Comitato, in sinergia con la scuola e con questi ragazzi, ha deciso di donare questo gioco che ha un valore simbolico molto forte – spiega Elena Villaggio, del Comitato ‘Riposto nel Futuro’ – Il gioco è un presidio di gioia ed è dedicato alla parte più bella della nostra comunità, cioè i bambini. È stato davvero un gesto generoso da parte dei ragazzi, che hanno deciso di donare il frutto del proprio lavoro per dare un segno concreto e tangibile alla comunità. E noi ne siamo profondamente grati”. Il nuovo gioco, mostrato anche nel corso della cerimonia, sarà formalmente consegnato all’Amministrazione comunale. A breve partiranno gli interventi di ripristino dell’area giochi di Torre Archirafi e, una volta completata, il dondolo donato dagli studenti e dal Comitato troverà posto nel nuovo spazio destinato ai bambini.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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