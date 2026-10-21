A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata questa mattina poco prima delle 9, il sindaco di Riposto Davide Vasta ha emesso un’ordinanza per disporre la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio e la conseguente evacuazione degli alunni. La decisione è stata assunta in via precauzionale per consentire all’Ufficio tecnico comunale di effettuare le necessarie verifiche sugli edifici scolastici, al fine di accertarne le condizioni dopo l’evento sismico, avvertito distintamente anche nel territorio ripostese. L’Amministrazione comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e di tutta la comunità.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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