Le nuove linee di finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo per le attività ricettive e per l’impiantistica sportiva saranno al centro di un incontro in programma venerdì 28 febbraio, alle ore 18, nel Salone municipale del Comune di Riposto. All’incontro, a cui sono invitati a partecipare gli operatori del settore e gli amministratori locali, saranno presenti il sindaco di Riposto, Davide Vasta, l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, on. Elvira Amata, l’assessore allo Sport del Comune di Riposto, Carmelo D’Urso, e il capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale ai Beni culturali, Alberto Cardillo.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

