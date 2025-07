Sono partiti ieri a Riposto, su impulso dell’amministrazione comunale, i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in tutto il territorio comunale. Un intervento atteso da anni che riguarda strisce pedonali, segnali di stop, cartellonistica direzionale, segnali stradali obsoleti, sistemazione dei pali danneggiati e, novità importante, l’installazione di nuovi cartelli di divieto di sosta notturno in corrispondenza dei tratti soggetti a pulizia stradale con spazzatrici, che svolgerà la nuova ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto per il servizio di igiene urbana. “Abbiamo avviato un piano organico di riqualificazione della segnaletica stradale, mai realizzato negli ultimi anni – afferma il sindaco Davide Vasta –. Questo primo intervento del 2025 è solo l’inizio. Utilizzeremo parte degli introiti derivanti dalla sosta a pagamento per mantenere costante la manutenzione della segnaletica in tutta la città. Riposto ha bisogno di ordine e sicurezza, e questo lavoro va esattamente in questa direzione”.

I lavori sono partiti e proseguiranno nelle zone centrali e in quelle maggiormente soggette a sinistri stradali, come via Pier Santi Mattarella, via Roma e via Carbonaro, coprendo gradualmente tutto il territorio comunale. Poi si procederà a Torre Archirafi dove, oltre alla nuova segnaletica, saranno realizzati anche stalli dedicati ai mezzi a due ruote. “Si tratta di un lavoro capillare e progressivo – sottolinea l’assessore alla Viabilità Davide Palermo – che stiamo realizzando con una precisa programmazione pluriennale. Prima dell’inizio dell’anno scolastico provvederemo alla messa a nuovo delle strisce pedonali davanti a tutti i plessi scolastici. Riposto deve tornare ad essere una città curata e sicura anche nella mobilità quotidiana”.

L’intervento rappresenta solo il primo step di un programma più ampio che nei prossimi mesi interesserà tutte le aree urbane di Riposto, riportando decoro, sicurezza e funzionalità alla viabilità cittadina.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

