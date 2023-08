Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta regionale di governo, nel pomeriggio di ieri, del nuovo accordo attuativo ex articolo 6 del protocollo di intesa per l’area di Gela da sottoscrivere tra la Regione Siciliana, Comune di Gela, Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Orientale, ENI spa, ENI Mediterranean Idrocarburi spa, Raffineria di Gela spa, Dipartimento Regionale della protezione Civile.

L’approvazione del nuovo accordo rappresenta una tappa fondamentale per consentire all’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Orientale di prendere in cura la gestione relativa al “ripristino funzionale e il potenziamento del porto rifugio di Gela” ed imprimere, così, una accelerazione definitiva agli interventi necessari.

In base a questo nuovo accordo, l’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Orientale è titolata a tutti gli effetti ad eseguire la caratterizzazione integrativa, redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica e, dopo le approvazioni di legge, redigere il progetto esecutivo e individuare il soggetto esecutore degli interventi e delle opere necessarie.

Tra l’altro, il nuovo accordo quantifica in euro 5.383.000,00 il contributo che ENI mette a disposizione per l’intervento “Ripristino funzionale e il potenziamento del porto rifugio di Gela”.

Si tratta di una importante tappa necessaria al rilancio economico e allo sviluppo della città di Gela e dell’intera provincia nissena, il cui merito è ascrivibile al presidente Schifani che, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò (a cui va il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso), ha sbloccato le procedure.

Sin dal mio insediamento all’assemblea regionale siciliana, in stretto raccordo e sinergia con il circolo cittadino ed i quattro consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Gela, abbiamo lavorato – in silenzio e senza clamori – svolgendo vari incontri presso l’assessorato, l’ultimo dei quali qualche giorno fa insieme al capo di gabinetto dell’assessore Aricò, al fine di arrivare a questo risultato.

Continueremo a seguire lo stato dei lavori consapevoli che la comunità gelese potrà contare sulla professionalità e sull’impegno dei vertici dell’Autorità di Sistema Portuale Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Orientale.

On. Giuseppe Catania

Deputato ARS – Gruppo Fratelli d’Italia

