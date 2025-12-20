CATANIA – Ristoworld Italy ha sottoscritto oggi un importante Protocollo d’Intesa con l’Ente Salesiano Cnos-Fap di Catania-Barriera, diretto da don Giovanni D’Andrea, presso la sede di via del Bosco. In occasione della firma, don D’Andrea è stato anche nominato Padre Spirituale dell’Associazione.

L’accordo sancisce l’avvio di una collaborazione stabile e strutturata volta alla crescita formativa e professionale di giovani e adulti, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione. Il protocollo prevede un calendario di attività formative gratuite e numerosi eventi rivolti ai giovani under 18 di Catania e provincia, oltre che ai soci di Ristoworld, articolati in percorsi tematici su Cucina, Pasticceria, Birra, Vino, Hospitality e molte altre discipline professionali.

Obiettivo comune è creare una rete virtuosa tra mondo del lavoro, formazione e associazionismo, offrendo opportunità concrete e promuovendo un modello educativo fondato su competenze, valori e professionalità. Un impegno che si inserisce nel solco della recente proclamazione della Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità, rafforzando la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio enogastronomico nazionale.

Con questo accordo, Ristoworld Italy, associazione attiva a livello internazionale nella promozione dell’eccellenza enogastronomica italiana, conferma il proprio ruolo nel sostenere percorsi di crescita culturale e professionale e nel contribuire alla formazione delle nuove generazioni di operatori del settore. L’associazione è aperta sia ai professionisti sia agli appassionati che desiderano avvicinarsi con passione e competenza al mondo della ristorazione.

Per informazioni e aggiornamenti sulle attività: www.ristoworlditaly.it

In foto, da sinistra: Alessandro Russo (Vice Presidente Ristoworld), Don Giovanni D’Andrea e Andrea Finocchiaro (Direttore Generale Ristoworld)

