Grande presenza di associati, amici e simpatizzanti per l’inaugurazione, avvenuta ieri sera, della sede provinciale dell’associazione Insieme.

Dopo l’evento di lancio dell’Antico Mercato e l’inaugurazione e Floridia, “Insieme” ritrova una “casa” anche nel capoluogo, punto di riferimento per tutto il territorio aretuseo.

“Siamo ovviamente contenti di avere la nostra casa, aperta a tutti coloro che, con l’intento di impegnarsi per la collettività, hanno il piacere di avanzare proposte, idee e suggerimenti” ha dichiarato il presidente dell’associazione, Salvo Cannata.

“La sede di Insieme – dichiara Giovanni Cafeo, presidente onorario e promotore dell’iniziativa – è un posto di ritrovo, in cui provare a riprendere il lavoro di ascolto quotidiano per dare voce a tutte quelle piccole comunità, presenti in città, i cui interessi e quindi bisogni specifici spesso non vengono adeguatamente tenuti in considerazione.”

Il percorso di ampliamento e “capillarizzazione” provinciale dell’associazione, insieme alla promozione di nuove iniziative, proseguirà con sempre maggiore intensità già dai primi mesi del 2026.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.