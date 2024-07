Gli amanti della buona cucina da domani fino al 4 agosto potranno deliziarsi con una vasta gamma di prodotti tipici siciliani a Rocca di Capri Leone (Me) dove sbarca la nuova tappa del Sicily Food Festival, una delle manifestazioni più rinomate e apprezzate del Sud Italia, promossa dalla Sicily Event di Davide Merlino.

Nella suggestiva piazza Gepy Faranda sarà possibile degustare alcuni tra i piatti tipici della tradizione, con oltre 50 espositori provenienti da tutta l’Isola, che porteranno sul tavolo dei sapori della località marinara del messinese, croccanti coppi di fritto e patatine, il saporito pane e salsiccia, il tradizionale pane cunzato, il coppo di totano fritto e il gustoso panino sempre con totano fritto, mentre la pizza fritta aggiungerà una nota di originalità.

Direttamente dal Messico con El Rancherito proporrà tortillas, nachos e burrito. Non mancheranno il tartufo fresco e il famoso panino con porchetta di maialino nero dei Nebrodi dell’Azienda agrituristica Il Vecchio Carro, che ha ricevuto il premio di Top Italian Food.

All’interno della manifestazione sarà possibile trovare anche piatti senza glutine per celiaci e intolleranti, come deliziose crepes e il rinfrescante bubble tea e coppo di totani, per citarne alcuni, entrambi rigorosamente gluten-free.

“Il festival, giunto alla sua 9ª edizione, offrirà un’esperienza unica di sapori e tradizioni siciliane- ha dichiarato Davide Merlino, founder della Sicily Event ma anche ambasciatore DOC Italy e delegato nazionale per lo street food -. Siamo entusiasti di essere ospiti di un luogo così suggestivo come Rocca di Capri Leone. Il nostro obiettivo è far conoscere e apprezzare la ricchezza culinaria della nostra terra attraverso eventi che celebrano il gusto e la tradizione”.

Ad arricchire la kermesse enogastronomica, un programma di concerti: giovedì 1° agosto, I Soldi Spicci daranno ufficialmente il via agli spettacoli; venerdì 2 agosto sarà la volta di Dargen D’Amico; sabato 3 agosto Stefano Piazza e Antonio Balistreri intratterranno il pubblico; e domenica 4 agosto, I Cugini di Campagna chiuderanno il festival con un gran finale musicale.

Il Sicily Food Festival è anche un evento all’insegna della sostenibilità. Un esempio concreto di questo impegno è l’utilizzo di bicchieri sostenibili, progettati per ridurre l’impatto ambientale e prevenire l’inquinamento. Inoltre, è possibile ottenere uno sconto del 10% acquistando in prevendita i TOKEN necessari per le degustazioni, garantendo così un’esperienza ecologica e conveniente: https://www.sicilyfoodfest.it/token/.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.