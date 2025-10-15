Roots in the Rock è il documentario di Alessandro Turi e Fabio Tomassoni che unisce cinema, natura e arrampicata per raccontare una Sicilia di ritorni, non di partenze: un invito a ritrovare legami, luoghi e comunità.

Girato interamente a Caltavuturo, nel cuore delle Madonie – UNESCO Global Geopark (Città Metropolitana di Palermo), il film segue due climber siciliani, Beppe (63) e Carlo (34), e l’inatteso intervento del giovanissimo Giovannino (13) attorno alla storica via monotiro “L’Ultimo dei Moicani”, chiodata oltre vent’anni fa dallo stesso Beppe con gli amici.

Un imprevisto durante i primi tentativi di Carlo rende decisivo il contributo del tredicenne, trasformando la scalata in una storia di trasmissione, cura e responsabilità reciproca. Roots in the Rock va oltre il gesto sportivo, supera la pura performance: l’arrampicata diventa linguaggio per riconnettersi con la natura e con la genuinità primordiale del rapporto con essa. La parola chiave è condivisione: più dell’obiettivo individuale conta ciò che si costruisce insieme, al di là delle differenze generazionali.





Il film parla di ritorni: alla roccia, ai paesaggi dell’infanzia, alle relazioni autentiche — un’antitesi narrativa rispetto a discorsi su partenze e spopolamenti.

Note di regia

“La roccia conserva la memoria dei luoghi e delle persone. Tornarvi significa rimettere al centro la relazione: con la natura, con gli altri, con sé stessi. È lì che la scalata smette di essere gesto ‘inutile’ e diventa esperienza condivisa.”





Crediti e patrocini

Nato come progetto di tesi (a.a. 2024/2025), il documentario si avvale del Patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, del Comune di Caltavuturo e del Madonie UNESCO Global Geopark.

Gli Autori

Alessandro Turi

Classe 2002, fotografo e filmmaker dall’età di 15 anni. Oggi collabora stabilmente con numerose produzioni milanesi e con produzioni italiane e straniere. Roots in the Rock è la sua opera prima come regista.

Fabio Tomassoni

23 anni, fonico e sound designer. Negli ultimi tre anni ha curato presa diretta e sound design di diversi cortometraggi accademici. In Roots in the Rock ha seguito lo sviluppo della colonna sonora in tutte le fasi: dalla presa diretta al sound design.





Dati tecnici

• Titolo: Roots in the Rock

• Durata: 40 minuti

• Genere: Documentario naturalistico-sportivo

• Regia: Alessandro Turi

• Scritto da: Alessandro Turi, Fabio Tomassoni

• Location: Caltavuturo (Madonie – UNESCO Global Geopark), Palermo





PROIEZIONI

• Giovedì 16 ottobre ore 20,30 – Dolmen Climbing via dei Mulini 17 – TRAPANI

• Venerdì 17 ottobre ore 20,00 – Scalart via Sampolo 8 PALERMO

• Domenica 19 ottobre ore 19,30 – Campo San Teodoro Liberato, I Briganti Rugby Librino Via del Girasole 4 CATANIA

• Venerdì 24 ottobre ore 20,00 – La Parete Rossa Via Campania 103 Fizzonasco Pieve Emanuele MILANO

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero

