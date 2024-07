Tutto pronto a Cefalù per dare inizio al Grand Prix Libertas Sicilia “Memorial Andrea Tedeschi”. Ad ospitare questa prima edizione della competizione di bodybuilding altezza peso, in programma domani sabato 27 luglio, sarà il castello di Bordonaro, edificio del Cinquecento al numero 20 di via La Maddalena, località Mazzaforno. In questa competizione gli atleti, sia uomini che donne, verranno giudicati sull’immagine fisica totale. Elementi importanti, infatti, sono le proporzioni del corpo, la massa muscolare e la definizione generale. I concorrenti saranno classificati sia in base al peso che all’altezza e ogni singolo atleta verrà giudicato grazie a diversi round che metteranno in risalto il corpo grazie a pose personalizzate e obbligatorie oltre che a momenti liberi. Il Grand Prix, organizzato dal Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, è intitolato alla memoria del campione mondiale e personal trainer triestino Andrea Tedeschi, detto “Bulldozer” deceduto lo scorso anno a causa di un improvviso malore.

Nato nel 1967, dopo aver praticato culturismo ad altissimi livelli e collezionato successi in tutto il mondo, Andrea Tedeschi si era stabilito a Cefalù dove continuava a orbitare come apprezzatissimo personal trainer tra le palestre cefaludesi. Su tutte “La Fenice” che era di sua proprietà.

La sera del 16 settembre dello scorso anno, durante una passeggiata sul lungomare di Cefalù, un improvviso malore se lo portò via.

L’inizio della serata di gare, a lui dedicate presso il castello di Bordonaro, oggi sede di rappresentanza del comune di Cefalù, è in programma sabato 27 luglio alle ore 19.

Luogo: Castello di Bordonaro, Via La Maddalena (località Mazzaforno), 20, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

