Fede, tradizione e senso di comunità si intrecciano giovedì 15 gennaio quando San Mauro Castelverde celebrerà il suo patrono, San Mauro Abate.

La ricorrenza riveste un’importanza particolare per il borgo madonita, che dal santo benedettino trae il proprio nome. Un legame profondo che si rinnova due volte l’anno: oltre all’appuntamento di gennaio, che cade nel giorno della ricorrenza liturgica, la comunità maurina dedica al patrono anche “A fera” di inizio luglio, manifestazione articolata in più giornate che culmina con la solenne processione.

I festeggiamenti di gennaio rappresentano un momento privilegiato per rafforzare quel senso di appartenenza che contraddistingue la popolazione locale, riunita nel comune sentimento di devozione verso il santo protettore. La giornata offrirà l’occasione di vivere insieme momenti di preghiera e condivisione, confermando il ruolo centrale che la figura di San Mauro Abate continua a rivestire nell’identità del paese.





Programma del 15 gennaio

ore 15:30 Centro Storico, Giro della Banda Musicale “L’Eremo”

ore 16:00 Chiesa San Mauro Abate, Messa Solenne con la presenza delle Autorità Civili e Militari

ore 17:00 Processione con il Fercolo di San Mauro Abate “u Nicu”

ore 21:30 Teatro Comunale, Intrattenimento musicale con la band “Quinta Essenza”

