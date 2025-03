Un concept d’avanguardia che fonde tecnologia, sanità e industria navale: è questa la visione di Poly-clinic techno boat (Pctb), un modello di nave poliambulatorio pensato per soddisfare i bisogni di salute globali, con particolare attenzione al bacino mediterraneo e alla fascia costiera circum-africana.

Pensata e attrezzata per la massima efficacia in scenari operativi epidemici, pandemici ed emergenziali, è tuttavia fruibile allo stesso modo anche per il supporto umanitario, educativo e formativo in senso lato.

L’innovativo progetto sara’ presentato nel corso dell’evento “Navigare la sanità” venerdì 14 marzo 2025 alle 9 a Villa Magnisi (Via Padre Rosario da Partanna 22), sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.

I lavori saranno introdotti dal presidente dell’Omceo Toti Amato e dal presidente dell’intergruppo parlamentare “Riprogettiamo l’Italia”, on. Erica Mazzetti.

Tra i numerosi interventi: il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. E ancora: John T. Digilio, jr. brigadier general baron, Angelo Sodano, Gcsg secretary general – cardinal holy land foundation non-governmental organization, United Nations, Antonio Dondolini Poli, ammiraglio ispettore capo, Gaetano Vecchio, presidente Confindustria Sicilia.

Luogo: Villa Magnisi , Via Padre Rosario da Partanna , 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 14/03/2025

Data Fine: 14/03/2025

Ora: 09:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.