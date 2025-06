Giuseppe Meli è stato eletto oggi presidente delle Rsu del comune di Trapani. Meli è dirigente sindacale di lungo corso con un bagaglio di esperienza sindacale e professionale. “Alle ultime competizioni elettorali – ha commentato il responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, Marco Corrao – la Cisl ha conquistato il 42,86% delle preferenze con 99 voti di lista e 5 seggi su 12. Con Giuseppe Meli abbiamo ancora una volta messo a disposizione un dirigente della Cisl di alto spessore culturale, sindacale e professionale per far sì che questa Rsu possa operare nel segno della continuità.Continuiamo a lavorare, in modo direi eccellente, nei confronti di tutta la collettività dei lavoratori del comune di Trapani che ad oggi versa in una situazione non ottimale per quello che attiene alla dotazione organica del personale che, nonostante i diversi sforzi compiuti da questa amministrazione, ancora non ha raggiunto un livello soddisfacente”. “Siamo soddisfatti – ha aggiunto Corrao – di vantare ancora una volta in termini di rappresentanza e di rappresentatività questo primato nel Comune capoluogo della provincia. La Cisl Fp rappresenta uno dei più grandi riferimenti certi per tutti i dipendenti che in questa ultima tornata hanno dato ancora una volta la risposta giusta forti dei grandi risultati ottenuti negli anni.“Ringrazio tutti i componenti Rsu per la fiducia ancora una volta riposta, sono certo che continueremo a lavorare nell’interesse di tutti i lavoratori come sempre fatto, ancora più uniti e compatti” ha detto Giuseppe Meli che si è congratulato con tutti e dato l’avvio alla nuova stagione di negoziazione contrattuale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.