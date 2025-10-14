La CISL Funzione Pubblica di Messina denuncia una grave inadempienza da parte dell’AOU Policlinico riguardo il mancato rinnovo degli incarichi di funzione organizzativa, in particolare quelli relativi al coordinamento infermieristico, previsti dal CCNL Sanità 2019/2021.

“Nonostante le numerose e documentate sollecitazioni sindacali – dichiarano il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, Salvatore Feliciotto, dirigente responsabile del dipartimento Policlinico Universitario, Nino Ferrera, segretario aziendale – l’Amministrazione non ha ancora proceduto al riconoscimento economico dovuto ai coordinatori, né ha avviato l’adeguamento degli incarichi secondo quanto stabilito dal contratto nazionale. Anzi, in evidente contrasto con le richieste sindacali, l’Azienda ha convocato per il 16 ottobre 2025 una delegazione trattante con l’intento – a quanto sembra – di approvare un regolamento che aprirebbe a nuove selezioni, ignorando gli incarichi già attivi e conferiti regolarmente sin dal 2016, attraverso procedure selettive conformi al CCNL di comparto. Un atto grave e inaccettabile, soprattutto se si considera che l’Azienda ha continuato a retribuire questi incarichi, anche nel 2022, con criteri economici previsti dal CCNL “Istruzione e Ricerca”, del tutto estranei alla realtà sanitaria. Una forzatura che ha determinato un’evidente penalizzazione economica e professionale nei confronti dei coordinatori infermieristici, il cui ruolo si colloca esclusivamente all’interno del comparto sanità.





Da qui la nostra richiesta di revoca immediata in autotutela della Deliberazione n. 1958 del 26/09/2025 e la diffida ad adempiere al rinnovo di tutti gli incarichi oggi in essere, con il giusto adeguamento economico previsto dal contratto collettivo della sanità.”

“In assenza di risposte concrete e tempestive, entro dieci giorni dalla presente- concludono Bicchieri, Feliciotto e Ferrera – la CISL FP Messina si vedrà costretta a proclamare lo stato di agitazione del personale e ad avviare tutte le azioni sindacali e legali necessarie per ottenere il riconoscimento economico dovuto, inclusa la retroattività di cinque anni.”

