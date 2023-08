L’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha inserito in elenco per il prossimo decreto per un finanziamento di diecimila euro per la realizzazione de “L’Officina del Racconto”, sezione didattica del Premio Letterario Tomasi di Lampedusa, che – durante la settimana gattopardiana che si svolge a Santa Margherita di Belìce nella prima decade di agosto – premia i migliori testi narrativi degli alunni delle scuole secondarie dei comuni delle Terre Sicane (Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice).

A darne notizia i consiglieri comunali margheritesi Giusi Bavetta, Giacomo Abruzzo e Antonio Guirreri: “Vogliamo ringraziare l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, e l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Andrea Messina per essersi prodigati spendendosi per il territorio e promuovendo un appuntamento così importante incardinato nella settimana gattopardiana che tanto lustro dona alla nostra città di Santa Margherita di Belìce”.

L’Officina del Racconto è un progetto didattico rivolto agli alunni delle scuole secondarie con lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze e delle tradizioni identitarie e di sperimentare tecniche di lettura e di scrittura creativa. Ieri la premiazione della sesta edizione, che rappresenta per il comune di Santa Margherita di Belìce e per tutti i comuni belicini un evento di carattere sociale che nasce dall’esigenza didattica di creare un movimento culturale verso i temi della scrittura.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.