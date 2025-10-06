In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Gruppo Fai Giarre Riposto offrirà al pubblico un’occasione unica: scoprire Villa Grifunera a Santa Venerina, straordinario esempio di architettura Art Déco del territorio ionico-etneo. Il sito rappresenta una preziosa testimonianza di eclettismo architettonico e culturale: dai raffinati decori in ferro battuto del prospetto liberty, al suggestivo giardino all’italiana, fino al legame profondo con la letteratura verista. Il vigneto che circonda la villa, infatti, è lo stesso che fece da scenografia alla novella Nedda di Giovanni Verga. Il percorso di visita, articolato in sette tappe, condurrà i visitatori alla scoperta, tra l’altro, di un piccolo museo con oggetti d’epoca e curiosità, di un presepe settecentesco e della terrazza liberty, fino al labirinto che rievoca miti antichi e cattedrali gotiche. Non mancheranno aneddoti anche sull’allevamento storico di razze canine rare come i Rhodesian Ridgeback e i Lhasa Apso.





Anche quest’anno, a fare da Ciceroni d’eccezione saranno gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre, che guideranno i visitatori con entusiasmo e competenza. La visita sarà resa accessibile anche alle persone sorde, grazie alla presenza di un’interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana). Ad arricchire l’esperienza, infine, un narratore d’eccezione, il sommelier AIS Orazio Di Maria, referente per la Sicilia della guida Vitae, che racconterà i vitigni del territorio e le loro storie.





“In occasione delle Giornate Fai d’Autunno apriremo un sito inedito, mai aperto al pubblico, Villa Grifunera a Santa Venerina. La scelta di questa apertura – spiega Giada Patanè, Cago Gruppo FAI Giarre Riposto – rappresenta innanzitutto un omaggio ad uno dei nuovi territori, Santa Venerina, che rientrano nell’ambito di operatività del Gruppo di Giarre Riposto, e vuole essere anche una celebrazione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1925, che consacrò lo stile Art Déco. Infatti, la villa è una preziosa e peculiare testimonianza di questo stile, nell’ambito del territorio ionico etneo. Ma Villa Grifunera è inevitabilmente intrecciata anche al ‘Verismo Verghiano’, in quanto il Verga ambientò una delle sue novelle più belle, ‘Nedda’ nel bellissimo vigneto che circonda il palazzo. L’eclettismo che caratterizza la villa rende la visita un vero e proprio viaggio che parte dal ‘Grifone nero’ di Palazzo dei Normanni a Palermo ed arriva ai custodi del tempio del Buddha, di cui però vi racconteremo soltanto durante la visita. Vi aspettiamo – conclude – sabato 11 e domenica 12 ottobre a Villa Grifunera”.

Luogo: SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.