Ancora increduli della responsabilità concessaci: ripartiamo! L’Associazione I Due Pini vuole far riscoprire l’autenticità dello spirito natalizio con il tradizionale Presepe Vivente, facendo rivivere gli antichi mestieri siciliani e rievocando le atmosfere di un tempo. Immergiti nella natura del Parco Oasi Cosentini, deliziati con i doni dei figuranti e rallegrati insieme a noi: diventa protagonista della nascita di Gesù Bambino. Cosentini – 8 Dicembre 2025, Solennità dell’Immacolata Concezione – Come da tradizione in occasione della festività dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria con gioia comunichiamo che quest’anno segna l’inizio della ripartenza di una manifestazione a noi molto cara: il “Presepe Vivente – Cosentini” è pronto a ripartire dopo un lungo forzato riposo segnato da svariati eventi, tra cui quello calamitoso avvenuto nel 2018 che ha segnato profondamente il nostro territorio.





Sotto la protezione e lo sguardo amorevole di Maria SS. Del Rosario l’Associazione I Due Pini, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Santa Venerina, vuole riaccendere i riflettori su questa mirabile manifestazione, da sempre occasione per il paese di riscoprirsi comunità. Nei sentieri del Parco Oasi Cosentini, riecheggeranno ancora i suoni dimenticati, gli odori e i sapori perduti che ci catapulteranno indietro nel tempo. I visitatori che vorranno ancora solcare assieme a noi i viottoli in pietra del parco, potranno riscoprire gli antichi mestieri siciliani, che rivivranno attraverso le abili mani dei nostri figuranti. Lungo il percorso i visitatori passeggiando tra le botteghe artigiane, saranno sopraffatti dai profumi delle spezie, pian piano si sentiranno anche loro protagonisti della rappresentazione; attraverso i suoni della tradizione vivranno un’esperienza immersiva unica nel suo genere, che sicuramente lascerà il segno nel cuore di grandi e piccini.





Programma della Manifestazione:

• 26 Dicembre 2025 – dalle ore 10:00 alle 16:00

• 6 Gennaio 2026 – dalle ore 10:00 alle 16:00

Ticket € 5,00 – Ingresso gratuito per i minori di 10 anni e i disabili con invalidità certificata.

Pagina Facebook: presepeviventecosentini

Pagina Instagram: Presepe Vivente_Cosentini

Info line: +39 349 539 6570 – +39 349 189 8806

Luogo: Cosentini, Via Finocchiaro , SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

