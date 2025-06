Palermo 25 giugno 2025 – Firmato dalla Fp Cgil Palermo davanti al giudice del lavoro Paolo Montalto un accordo che prevede l’indizione delle elezioni Rsu all’interno della Fondazione Camposanto di Santo Spirito.

La Fp Cgil Palermo, assistita dall’avvocato Pietro Vizzini, aveva presentato a dicembre un ricorso ex articolo 28, a seguito del diniego da parte della società che gestisce il cimitero di Sant’Orsola di far svolgere le elezioni delle Rsu, così come previsto durante l’election day nazionale del 3 e 4 dicembre scorsi nel settore dell’igiene ambientale.

Oggi, dopo due gradi di giudizio, la firma dell’accordo con la società.

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa raggiunta, che mette fine a una disputa giudiziaria e riporta la democrazia all’interno di un luogo di lavoro in cui viene applicato l’allegato dei servizi cimiteriali del contratto utilitalia dei Servizi ambientali. Abbiamo sempre creduto che in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati è fondamentale che siano i lavoratori a eleggere i propri rappresentanti e anche oggi ribadiamo che le elezioni Rsu sono una prerogativa sindacale per noi irrinunciabile”.

Le elezioni alla Fondazione Camposanto di Santo Spirito si terranno il 29 e 30 settembre prossimo. A partecipare saranno i circa 20 lavoratori della struttura. Verrà osservato in modo scrupoloso il regolamento approvato da tutte le sigle, utilizzato per le elezioni di dicembre nel comparto per le Rsu e le Rlssa dell’igiene ambientale.

A Palermo le elezioni avevano coinvolto una platea di circa 3 mila dipendenti di aziende pubbliche e private di Palermo e dei comuni della provincia, La Fp Cgil Palermo aveva presentato per l’occasione 25 liste, per un totale di 80 candidati, in tutti i cantieri al voto: in totale 17 aziende (sopra i 15 dipendenti) che coprivano 67 comuni, risultando il primo sindacato nel settore. Le Rsu, punti di riferimento dei lavoratori in tutto il territorio, partecipano alla contrattazione di secondo livello e gli Rlssa si occupano di tutto il pezzo relativo alla sicurezza.







Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.