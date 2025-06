In occasione del grande concerto Radio Italia Live, in programma venerdì 27 giugno al Foro Italico di Palermo, la Regione Siciliana e Trenitalia uniscono le forze per garantire spostamenti più sicuri e fluidi. L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, ha annunciato l’attivazione di sei treni speciali notturni per consentire ai partecipanti di rientrare comodamente a casa dopo l’evento, senza dover affrontare traffico e code in auto.

“Abbiamo concordato con Trenitalia l’allestimento di treni straordinari per agevolare i tantissimi appassionati di musica che arriveranno a Palermo per un evento che si annuncia con decine di migliaia di presenze – ha spiegato Aricò –. Una scelta che punta sulla sicurezza e su un trasporto pubblico efficiente, in linea con la visione del governo Schifani”.

Le tratte e gli orari

I treni partiranno tutti dalla stazione Palermo Centrale dopo la fine del concerto e collegheranno il capoluogo con tre direttrici principali:

Verso Agrigento: un treno in partenza all’1:15, con fermate intermedie a Bagheria, Termini Imerese, Roccapalumba Alia, Cammarata-San Giovanni Gemini, Acquaviva-Casteltermini, Campofranco, Aragona Caldare e Agrigento Bassa.

Verso Cefalù: due treni, con partenze all’1:00 e all’1:30. Previste fermate a Brancaccio, Roccella, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla, S. Nicola, Trabia, Termini Imerese, Campofelice e Lascari.

Verso Piraineto-Carini: tre treni, in partenza all’1:05, 1:20 e 1:35. Fermate previste in tutte le principali stazioni urbane e suburbane: dalla Guadagna fino a Carini Torre Ciachea, passando per Notarbartolo, San Lorenzo, Sferracavallo, Isola delle Femmine, Capaci e altre.

Biglietti già acquistabili

I biglietti per i treni straordinari sono già disponibili su tutti i canali Trenitalia, compresa l’app ufficiale e il sito www.trenitalia.com, nella sezione “Infomobilità”. Gli utenti possono anche ricevere aggiornamenti tramite il servizio Smart Caring.

Aricò ha ricordato come un simile servizio fosse stato già sperimentato con successo durante il recente concerto di Vasco Rossi a Messina, confermando che la collaborazione tra Regione e Trenitalia rappresenta «una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e un passo avanti verso una mobilità più moderna ed efficiente».

