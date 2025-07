Un modo nuovo e spettacolare per raccontare la Sicilia: piccole imbarcazioni elettriche, brandizzate con i colori dei prodotti tipici siciliani, che solcano il mare per promuovere il turismo green e l’enogastronomia dell’isola.

Il mare della Sicilia diventa così passerella per la sua anima più autentica: eccellenze agroalimentari, turismo sostenibile e innovazione si incontrano nell’evento “Sapori di Sicilia dal Mare – Enogastronomia e Turismo Nautico Sostenibile”, promosso dall’associazione InChorus, International Choral Federation, e finanziato dall’Assessorato Regionale Agricoltura, della Pesca Mediterranea, dipartimento dell’agricoltura, Servizio 5 “qualità e marketing brand Sicilia”, ancora una volta vicino a chi all’eccellenza siciliana dedica il proprio lavoro.

Un format originale che si aprirà presso l’Assemblea regionale siciliana, con una tavola rotonda sul tema

“Verso un turismo nautico sostenibile: eccellenze locali e nuove opportunità”, con il coinvolgimento di esperti ambientali, operatori del turismo nautico, produttori enogastronomici e rappresentanti di Aquatix, distributore delle imbarcazioni elettriche X-FUN.

Ma sarà nel pomeriggio che l’evento entrerà nel vivo, trasformandosi in una vera e propria esperienza immersiva sul territorio, quando le X-FUN, imbarcazioni gonfiabili 100% elettriche, saranno protagoniste di una dimostrazione pubblica dal forte impatto visivo e simbolico: personalizzate con le grafiche dei marchi siciliani, solcheranno il mare con a bordo una selezione di eccellenze locali. D’altra parte, le imbarcazioni da diporto non sono estranee all’agricoltura siciliana, che riempie le cambuse di chi trascorre le vacanze in Sicilia, all’insegna dell’eccellenza enogastronomica.

Gli ospiti e i turisti, radunati sul molo, potranno seguire l’arrivo delle imbarcazioni e ricevere materiali informativi. Questo momento conclusivo della giornata sarà la dimostrazione plastica dell’idea di “Sapori di Sicilia dal Mare – Enogastronomia e Turismo Nautico Sostenibile”: un turismo esperienziale, rispettoso dell’ambiente e profondamente legato alla filiera agroalimentare siciliana, che trasformi la Sicilia in un laboratorio mediterraneo di economia blu, turismo dolce e valorizzazione del made in Sicily, anche via mare.



L’appuntamento è per mercoledì 9 luglio, ore 10, presso la sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni.





