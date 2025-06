L’estate è arrivata ed è tempo di beach bocce. La disciplina sta diventando sempre più importante, il gioco in spiaggia è uno dei settori in maggiore sviluppo a livello nazionale e in Sicilia il Comitato Regionale ha già iniziato a lavorare per i prossimi appuntamenti.

Il primo in assoluto sarà a Catania, al Lido Azzurro (Litoranea Kennedy, 11) con due giornate di grande sport, divertimento e agonismo. Sabato 21 e domenica 22 giugno infatti le sfide saranno valide per la qualificazione alla Finale Regionale di settore. A organizzare la manifestazione sarà la società Bocce Catania ed è già stato reso noto il programma, in entrambi i giorni gli atleti, che potranno iscriversi fino al 21 giugno alle 9, saranno in campo dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

A luglio a prendersi la scena sarà il Trofeo Marinaro, giunto alla sua terza edizione e già l’anno scorso elogiato anche dagli emissari della Federazione Nazionale. A Marina di Ragusa, nel tratto compreso tra la Ola Beach e il Porto Turistico, grazie all’organizzazione dell’Iblea Bocce saranno due gli appuntamenti. Si inizia domenica 13 luglio con la specialità Coppia e Coppia Mista, mentre domenica 27 luglio la gara sarà dedicata alla specialità individuale.

Appuntamenti importanti che per gli atleti della Regione saranno anche un test di preparazione per i Campionati Italiani che in questa stagione si terranno a Roma, al Galoppatoio di Villa Borghese, il 19 e il 20 settembre, dopo che l’anno scorso erano approdati a Genova con la partecipazione del siciliano Antonino Agosta dell’Iblea Bocce.





