La Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA, fondata nel 1957 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione italiana, la Giunta di Governo Siciliana ha approvato l’istituzione del polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell’amministrazione nella città di Catania. La Regione intende così potenziare l’offerta formativa in città, facendo crescere l’interesse e la cultura del sapere. Il capogruppo della Lega alla Provincia Regionale di Catania, Ruggero Strano, condivide questo atto che dà prestigio alla città, ma allo stesso tempo offre opportunità ai giovani.





“Ritengo sia un passo importante per la crescita e formazione della nuova classe dirigente nella pubblica amministrazione, con un ricambio generazionale preparato e attento alle esigenze dei cittadini che spesso soffrono di disinformazione e burocrazia , collocandoci con questo ottimo risultato per Catania e voluto dal mio partito , come città cardine in questo fondamentale settore. Ringrazio, infine , il presidente della Regione Schifani , l’assessore Turano e l’On. Sammartino per l’attenzione e l’impegno dedicati a questo proposito.“

