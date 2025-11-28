Lasciarsi dietro un periodo no e invertire la rotta, questo e’ ciò che coach Massimo Zampardi ha chiesto ai suoi calcettisti al termine degli allenamenti svolti in settimana. Giusta l’ analisi del 53enne tecnico palermitano che ha visionato al monitor insieme alla squadra l’ ultima gara disputata rivedendo ciò che non è andato per il verso giusto contro il Seven Stars C5, finale 3-2 per la compagine misilmerese.

Sotto lo sguardo vigile della Dirigenza, il roster biancoazzurro sotto un freddo pungente e una pioggerellina ristoratrice, ha svolto le sedute settimanali insieme al preparatore atletico Giammarco Pantaleone, a coach Massimo Zampardi e al vice Giuseppe Romano. Non tutti presenti gli atleti per via dei postumi di alcuni infortuni, recuperati oramai Gabriele Di Fresco e Samuele Salamone in tempi da record e il baby Gaetano Caruso il cui tesseramento e’ stato finalmente ufficializzato.





La Mediatrice C5 scende in campo per la quinta giornata di andata del Campionato di serie D di calcio a 5, in un anticipo interessante quello in programma nel Girone A, domani sera sul sintetico del centro sportivo “Angelo Incandela” di Campofelice di Roccella dove alle ore 20 sarà ospite del Città di Campofelice.

La formazione madonita del duo tecnico Pasquale Papa-Daniele Chimento è reduce dall’ exploit in trasferta nel precedente turno in quel di Ficuzza avendo vinto 5-4 contro il Godrano Five. Sarà un match delicato da vincere per i ragazzi del Presidentissimo Nino Tuzzolino per ottenere finalmente la prima vittoria stagionale e scavalcare in classifica proprio la diretta rivale, inoltre sarà la sfida tra i bomber Giuseppe Porcello con i suoi 9 gol sponda Campofelice e Sergio Maiorana con le sue 7 realizzazioni sponda Mediatrice in una gara che promette spettacolo.

Il match città di campofelice-mediatrice c5 sarà diretto dal fischietto palermitano Vincenzo Pio Merlino e sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 20 sul canale You Tube “Mediatrice Futsal”.

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

