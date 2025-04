Catania torna ad essere protagonista sul piccolo schermo, confermandosi ancora una volta sfondo ideale per storie intense e cariche di atmosfera. Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, la serie Mediaset che ha conquistato il pubblico con l’intensità delle sue storie e la bellezza inconfondibile della città etnea.

A interpretare la protagonista, Vanina Guarrasi, è di nuovo Giusy Buscemi, affiancata da un cast ormai consolidato: Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica e Alessandro Lui, con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

Una produzione che valorizza il territorio

La produzione è firmata Palomar (Mediawan Company) in coproduzione con RTI, e arriva dopo il successo della prima stagione, trasmessa su Canale 5 e Mediaset Infinity. La nuova serie porterà sullo schermo quattro film da 100 minuti ciascuno, ispirati ai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi: “L’uomo del porto”, “Il talento del cappellano”, “La carrozza della Santa” e “La banda dei carusi”.

Le riprese, dirette da Davide Marengo e Riccardo Mosca, dureranno circa quattro mesi e si concentreranno principalmente nel capoluogo etneo, con il supporto logistico del Comune di Catania, grazie al coordinamento di Giuseppe Ferraro e della Catania Film Commission, guidata da Sabina Murabito.

Il sindaco Enrico Trantino ha espresso soddisfazione per la nuova stagione: “Stiamo sostenendo la produzione in questo nuovo capitolo dedicato alla vicequestore Vanina, che renderà ancor di più la nostra città un luogo del cuore per tanti telespettatori, inserendo siti straordinari e alcuni poco conosciuti in circuiti anche cineturistici”.

Tra le location selezionate ricordiamo Piazza Mazzini, dove si sono girate le prime scene, Piazza Vincenzo Bellini, sede fittizia della “squadra” di Vanina, Piazza Dante; Piazza Federico di Svevia, Castello Ursino, chiese storiche come San Nicolò l’Arena e San Francesco Borgia, la Plaia, Ognina, il Cimitero monumentale e tanti altri angoli suggestivi.

Alla scelta dei luoghi ha contribuito Carmela Costa, esperta di storia e cultura cittadina, nell’ambito di un piano di valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e naturalistico della città.

La fiction non è solo un prodotto di intrattenimento, ma un vero volano culturale e turistico. Con la seconda stagione di “Vanina”, Catania consolida il suo ruolo di protagonista visiva sul piccolo schermo, offrendo al pubblico non solo storie avvincenti, ma anche una città autentica, viva e piena di storia.

