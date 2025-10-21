L’Assemblea Territoriale Idrica di Catania (ATI Catania) interviene nel dibattito sul Servizio Idrico Integrato, invitando i sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania 2 a una riflessione basata su responsabilità istituzionale e coerenza amministrativa.

In una lettera indirizzata ai primi cittadini, il presidente dell’ATI Catania, Fabio Mancuso, ha richiamato l’attenzione sul rischio di derive polemiche e di comunicazioni fuorvianti che confondono la politica con il dovere amministrativo.

«In queste settimane – scrive Mancuso – si è parlato più di emozioni che di norme, più di timori che di fatti. Le stesse leggi oggi criticate furono approvate anni fa, in nome dell’efficienza e della modernizzazione dei servizi. Non possiamo riscrivere la storia per convenienza elettorale».





Il presidente ha ricordato che le norme che regolano il Servizio Idrico Integrato, contenute nel D.Lgs. 152/2006 e rafforzate dai governi Berlusconi del 2008 e del 2010, rappresentano ancora oggi i pilastri del sistema idrico nazionale.

Mancuso ha poi ribadito la posizione dell’Assemblea: «Il Gestore Unico non si è ancora organizzato in modo adeguato, né ha messo in campo le risorse necessarie. Tuttavia, non approvare il Piano d’Ambito e la manovra tariffaria rischia di offrirgli l’alibi perfetto per non agire. Così si perdono risorse del PNRR, fondi ARERA e contributi nazionali, mentre il sistema prosegue comunque, ma senza di noi».





Da qui l’appello ai sindaci: «La vera tutela dei cittadini passa per la responsabilità amministrativa, non per la nostalgia politica. Se il gestore non è idoneo, servono atti formali, non proclami mediatici. L’acqua insegna: trova sempre la sua strada, anche quando qualcuno prova a deviarla. E la verità, come l’acqua, non si ferma».

Conclude Mancuso: «Abbiamo ereditato reti fragili e perdite enormi. Non possiamo restare fermi per paura di assumere decisioni che altri, prima di noi, hanno scritto e votato. Non servono eroi dell’acqua, ma amministratori coerenti».

