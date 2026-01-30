Una parentesi di leggerezza. Una fuga ironica dalla quotidianità. Un invito a ballare, sognare, sorridere. Shard pubblica il suo nuovo inedito “Squalo Pasqualo”, brano appena escluso dalla Commissione artistica Rai per il Festival di Sanremo 2026, trasformando ancora una volta un no in un’occasione creativa esplosiva. Disponibile sulle piattaforme digitali, il singolo è accompagnato dall’irriverente videoclip ufficiale.

Non è una novità per il cantautore romano Giorgio Spinelli, in arte Shard, che da anni ama sorprendere pubblico e addetti ai lavori proprio nei giorni più caldi del dibattito sanremese. Era già accaduto nel 2024 con “Dom Ben Ben” e nel 2025 con “Attaccatappanana”, entrambi rimasti fuori dall’Ariston ma capaci di conquistare attenzione e curiosità. Oggi la storia si ripete, con un nuovo capitolo tutto da ballare.





Arriva “Squalo Pasqualo”, il singolo che porta con sé un’energia fresca, solare, spensierata. Un brano che profuma d’estate, tra atmosfere esotiche, ironia, romanticismo e voglia di evasione. Una canzone leggera solo in apparenza, che invita a sorridere e a lasciarsi andare, come su una spiaggia immaginaria dove il tempo sembra fermarsi.

“Squalo Pasqualo” è il primo tassello discografico del 2026, dopo un’intensa attività discografica che ha confermato Shard come uno degli artisti più instancabili e creativi del panorama indipendente italiano. Solo nel 2025: 12 pubblicazioni, 2 album, 4 featuring con Ricky Portera, una finale a Sanremo Rock e una a Pegasostar per la canzone d’autore. Un percorso arricchito negli anni da riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Premio della Critica Mia Martini e la Targa d’Autore al Premio Lucio Dalla.





Artista poliedrico e coerente nella sua identità, Shard continua a muoversi con naturalezza tra melodico, pop, rock e sonorità più acide, offrendo ogni volta qualcosa di autentico e personale. E anche questa volta non fa eccezione. In attesa delle prossime sorprese, una cosa è certa: tutti in pista con “Squalo Pasqualo”!

La produzione del singolo è stata finalizzata presso il SanLuca Sound di Bologna. Le chitarre e le voci sono di Shard, le tastiere di Renato Droghetti, con arrangiamenti nati dal consolidato e affiatato sodalizio Shard/Droghetti. Testo e musica portano interamente la firma di Giorgio Spinelli.

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/6byiBVlUYg2sHdYHKIENwF?si=TsuqD3oSRv2zEfUPgkX0Rg

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HZa5vMnAWaE

Per seguire Shard: Facebook / Instagram / Website / YouTube

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.