“Fa piacere che una nuova proposta di riforma dei Consorzi di Bonifica abbia avuto via libera dalla Giunta regionale, speriamo sia la volta buona. Siamo disponibili al confronto su un testo che non ancora conosciamo, pronti a ribadire i punti-chiave che abbiamo sempre rivendicato”.

Il segretario generale della Filbi Uila Sicilia, Enzo Savarino, commenta così la notizia che la giunta Schifani ha approvato e inviato all’Ars per l’esame definitivo un disegno di legge presentato dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino per la riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica. Aggiunge Enzo Savarino: “L’iniziativa legislativa del Governo conferma quanto questi enti siano importanti e necessari per la protezione ambientale e il sistema agricolo di Sicilia, quindi per la stessa qualità della vita nella nostra Isola.





Proprio per questo, noi continueremo a fornire il nostro contributo di idee alla costruzione di una riforma davvero utile. In attesa di leggere il testo, confermiamo l’imprescindibile esigenza che sia assicurato il contratto a tempo indeterminato a tutti i circa 400 precari rimasti fuori dalla recente tornata di stabilizzazioni. Non basta che siano state aumentate a 156 le loro giornate di garanzia occupazionale”. “Inoltre – conclude l’esponente della Filbi – contiamo su una riforma che preveda risorse certe per i nuovi Consorzi, in modo da potersi lasciare alle spalle una troppo lunga stagione di debiti, stipendi non pagati, pignoramenti da parte dei fornitori e corse contro il tempo alla Regione per l’erogazione di contributi straordinari Riteniamo infine irrinunciabile che tutto il personale, assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato, transiti ai nuovi enti mantenendo l’anzianità acquisita anche ai fini del trattamento di fine rapporto”.

