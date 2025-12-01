Irama sarà protagonista il 27 dicembre 2025 in Piazza Duomo a Messina con uno showcase che regalerà al pubblico una serata indimenticabile tra musica ed emozioni. L’evento rientra nel cartellone delle manifestazioni natalizie presentato oggi dal Comune di Messina.
Negli ultimi anni ha collezionato traguardi decisivi nel panorama live: oltre 100.000 presenze nel 2024, due Forum di Assago sold out a maggio 2025, una tournée estiva nei principali festival italiani e due sold out consecutivi all’Arena di Verona (maggio 2024 e ottobre 2025). L’11 giugno 2026 sarà protagonista per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un evento destinato a segnare un momento storico della sua carriera.Il 17 ottobre 2025 Irama ha pubblicato per Warner Music Italy il nuovo album “Antologia della vita e della morte”, esordito direttamente al n.1 della classifica FIMI/NIQ. Un progetto intimo e viscerale che intreccia memoria, perdita e rinascita, impreziosito dalle collaborazioni con Achille Lauro, Giorgia, Elodie e Davide Rossi (produttore internazionale per Coldplay, Duran Duran). Dall’album sono estratti i singoli “Ex” feat. Elodie — tra i brani più trasmessi dell’anno — e “Senz’anima”, nuova ballad intensa e potentissima.
Tra le sue canzoni più amate: Ovunque sarai, La genesi del tuo colore, Nera, Arrogante, Mediterranea, Tu no, Lentamente (presentata a Sanremo 2025) e molti altri brani che lo hanno reso una delle penne più iconiche e influenti della nuova musica italiana.
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook