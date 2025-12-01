Mec e Sd grazie a Casa Europa: Una Carovana farà partire da Kyiv l’appello per la Costituente Europea.

Il Congresso di Casa Europa, organizzato da Europa Radicale, l’Europeista, Avanguardia e Comitato di Ventotene ha deliberato di chiedere a 500 comuni europei di sostenere la convocazione della Costituente Europea.

Il Mec ha espresso la propria soddisfazione : “La Costituente costruirà un’Europa diversa. I cittadini saranno rappresentati – ha spiegato Claudio Melchiorre, presidente del Movimento. Con un governo e parlamento europei possiamo avere difesa comune, diritti universali, maggiore ricchezza, giustizia, tasse eque, la ripresa delle libere relazioni tra individui in tutto il mondo. Questa è la strada per la pace.”

C’è il sostegno anche di Socialdemocrazia Sd. Il segretario nazionale Umberto Costi ha sempre sostenuto la richiesta della Costituente Europea Subito: “Il sovranismo è europeo. I sovranisti nazionali sono succursali russe. Inoltre, lo Stato dell’Europa continentale può includere il Regno Unito, Israele, una Palestina democratica, l’Ucraina, tutti i popoli che desiderano essere europei, come i georgiani e i moldavi. Possiamo e dobbiamo passare dal dominio della tecnocrazia ad essere sovrani e protagonisti.”

Casa Europa organizzerà anche una Carovana dell’Europa che marcerà da Cracovia e Kyiv. Firme e delibere per sostenere la Costituente saranno spedite alle istituzioni europee dalla capitale ucraina.

Il link per firmare:

https://www.change.org/p/a-constituent-assembly-for-sovereign-europe-now/sfs/copy/1284743711?recruiter=1284743711&recruited_by_id=1b5843a0-5e74-11ed-830d-e36e46627122&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_dashboard_share_modal&utm_medium=copylink





