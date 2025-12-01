Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiterà domani, 2 dicembre, alle ore 21, il ‘Concerto per la Pace’, un appuntamento che unisce arte, spiritualità e cultura in un messaggio universale di armonia tra i popoli. Dopo il successo riscosso al debutto al Teatro Antico di Taormina e al Teatro Massimo di Palermo, il progetto approda ora nel principale teatro di tradizione della città dello Stretto, riaffermando il valore civile della musica come linguaggio condiviso.

Sul podio il Maestro Marek Wroniszewski, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana, per un programma che intreccia alcune delle pagine più emblematiche del repertorio europeo: l’’Ouverture 1812′ di Čajkovskij, con la sua potenza evocativa; l’’Introduzione e Rondò capriccioso’ di Saint-Saëns, interpretato dal violinista Riccardo Obiso; il Quartetto ‘La morte e la fanciulla’ di Schubert nella revisione di Crapisi, pagina di intensa introspezione; e il brillante ‘Concerto per due pianoforti’ di Poulenc, eseguito dal duo pianistico Gianfranco Pappalardo Fiumara – Giulio Potenza.

Accanto alla qualità artistica degli interpreti, il valore simbolico del concerto risiede nel suo messaggio: un richiamo alla fraternità, al dialogo, alla forza generativa della bellezza.

“Portare il ‘Concerto per la Pace’ al Teatro Vittorio Emanuele significa affidare a questo luogo storico una missione che va oltre l’arte: ricordare che la musica è un patto di umanità – spiega il direttore artistico Nicolò Fiorenza – Approdare a Messina, grazie alla sensibilità del presidente Orazio Miloro, è motivo di grande orgoglio. Il programma scelto racchiude pagine di intensa forza espressiva, capaci di far riflettere e, allo stesso tempo, di aprire uno spazio emotivo dove le differenze si incontrano e diventano dialogo. Ci auguriamo che questa serata possa essere di buon auspicio per un tempo in cui il linguaggio della pace torni a guidare le relazioni tra i popoli”.

Il Concerto per la Pace di domani si annuncia come un evento di alto profilo artistico e culturale, un invito a ritrovare nella musica un terreno comune, capace di unire ciò che spesso la realtà divide. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele e sui canali online dedicati.

Luogo: MESSINA, MESSINA, SICILIA

