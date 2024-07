“La qualità paga sempre e noi con il K Festival abbiamo portato valore aggiunto a questo luogo, di per sé straordinario”. Con queste parole il Direttore del Parco Archeologico di Segesta, Luigi Biondo, ha ringraziato ieri sera sul palco gli organizzatori dell’evento di letteratura e musica giunto alla seconda edizione, Vito Lanzarone e Giuseppe Messana dell’Associazione per l’Arte, e Christian Rocca e Nadia Terranova, curatrice della rivista letteraria K e direttore di Linkiesta, con il loro staff di collaboratori. Un grandissimo successo di pubblico per tutte e tre le serate, che hanno visto protagonisti scrittrici e scrittori di fama nazionale (Evelina Santangelo, Melissa Panarello, Catena Fiorello, Francecso Piccolo) e ieri sera Simone Lenzi, scrittore e traduttore nonché frontman del gruppo toscano Virginiana Miller e assessore alla cultura a Livorno, dapprima in dialogo con Christian Rocca, Nadia Terranova e Annalisa De Simone e poi in concerto con il suo gruppo alternative rock. Soddisfazione per l’ottima riuscita della seconda edizione del K Festival viene espressa dal direttore artistico dell’Associazione per l’Arte, Vito Lanzarone, e dal presidente, Giuseppe Messana, che ringraziano tutti coloro che si sono spesi per la sua realizzazione e invitano, già da adesso, a partecipare al prossimo appuntamento previsto per il 29,30 e 31 agosto, sempre all’interno del Tempio di Segesta, ossia la seconda edizione di “TalkingJazz”, una tre giorni dedicata alla musica di qualità con le band capitanate da Aaron Parks, Fabio Zeppetella e Danilo Rea.

L’evento è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.