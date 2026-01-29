Sarà consegnata alle 11 di venerdì 30 gennaio a Palazzo Galletti, al civico 46 di piazza Marina, l’opera fiaba in musica per orchestra giovanile, soli e coro di voci bianche, ispirata al racconto di Nadia Terranova “Il Cortile delle 7 fate”, il cui libretto porta la firma di Pia Tramontana.

A vincere la seconda edizione del “Premio Giovani Compositori Città di Palermo”, bandito dall’Aps “Teatro dei Ragazzi Palermo” con il patrocinio del Comune di Palermo e della Fondazione Teatro Massimo, è stato Giuseppe Di Giunta, compositore siciliano di 28 anni.

Un momento di grande emozione per tutti, quello di venerdì 30 gennaio, subito dopo il quale prenderanno il via i laboratori dei maestri volontari, sia strumentali sia corali, per preparare i bambini che parteciperanno a questa nuova esperienza, avendo poco meno di un anno per tornare tutti sul palcoscenico.

La prima edizione del premio è stata vinta da un altro giovane compositore, Salvatore Passantino, la cui partitura si è ispirata al racconto di Gianni Rodari “La Sirena di Palermo”.

Alla cerimonia di consegna della partitura parteciperanno: Pia Tramontana, presidente dell’Aps “Teatro dei Ragazzi Palermo”; Marco Betta, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo; il direttore artistico Sandra Contin e il direttore d’orchestra Daniele Malinverno, due del maestri volontari dell’associazione; la regista Maria Paola Viano.

Saranno presenti alcuni giovani talenti musicali dell’associazione che offriranno un piccolo saggio musicale, concludendo la mattinata in armonia.





Luogo: Palazzo Galletti, Piazza Marina, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.