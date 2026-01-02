Un progetto che parla di radici e futuro attraverso la bellezza che non resta chiusa in un armadio, ma torna alla terra, si allena, si rialza, include. È “Abiti ribelli”, il progetto promosso dall’associazione “L’arte di Crescere” che ha deciso di mettere in vendita 100 abiti da sposa, donati da un atelier di moda, per realizzare un’area fitness pubblica e gratuita al quartiere Sperone. Uno spazio già individuato in via Sacco e Vanzetti, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo.

Abiti che sono stati protagonisti di un percorso partecipato che ha coinvolto l’intera comunità dello Sperone e la cittadinanza palermitana, vedendo ragazze e donne provenienti anche da altri quartieri cittadini dare vita a una performance che ha riempito il Teatro Biondo di Palermo, trasformando gli abiti in strumenti di narrazione collettiva e ribellione pacifica.

C’è ancora tempo per aggiudicarsi uno di questi splendidi abiti, tutti diversi, pronti per essere indossati o reinterpretati, partecipando sino al 6 gennaio all’asta che consentirà di aggiudicarsi uno di questi 100 vessilli di una comunità che rivendica il diritto alla bellezza, allo spazio pubblico, alla dignità.

Per vedere e partecipare all’asta ci si può collegare al sito https://abitiribelli.lartedicrescereodv.org/negozio/





Luogo: Sperone, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.