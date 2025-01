“Sono dispiaciuto per le dimissioni del presidente dellaFondazione Orestiadi, Calogero Pumilia, soprattutto se legate a presunteingerenze politiche. A lui esprimo tutta la mia solidarietà e auspico che visia una piena convergenza da parte di tutti gli attori, gli stakeholder delcomparto e dalla politica regionale e locale per sostenere il ritiro delle suedimissioni. Il suo contributo è stato fondamentale nel percorso che haincoronato Gibellina capitale della cultura 2026. Perdere un profiloprofessionale così elevato sarebbe un danno per tutta la Sicilia, soprattutto sepenso al grande lavoro svolto che ha portato la Fondazione Orestiadi a essereun punto di riferimento internazionale dell’arte contemporanea”. Lo ha detto ilvice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, riguardo ledimissioni del presidente dalla Fondazione Orestiadi, Calogero Pumilia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.