“Da siciliana sono indignata per la strumentalizzazione politica che le opposizioni stanno facendo rispetto a quanto è accaduto in Sicilia. Ricordo l’impegno del ministro Musumeci quando era presidente della Regione, e quello dell’allora assessore alle Infrastrutture Falcone, che non ha mai guardato alle appartenenze ma si è speso con competenza e senso di responsabilità, portando benefici a tutta la Sicilia.

Davanti al dramma di Niscemi, le istituzioni si sono mosse fin dal primo momento, con il Premier Meloni e il ministro Tajani. Anche la Regione Siciliana ha subito messo a disposizione 100 milioni di euro per l’emergenza, così da sostenere i cittadini colpiti. Tutto questo dimostra che alle parole possono e devono seguire i fatti. Ora quei fondi devono arrivare senza ritardi.





Qualora ci fossero state delle inefficienze, saranno gli organi competenti e le sedi opportune ad accertarle. Ma ora è necessario che la politica dimostri concretamente di essere all’altezza della sofferenza delle persone. Come Forza Italia siamo vicini alla città di Niscemi e ai suoi cittadini . Questo è l’impegno che dobbiamo assumerci davanti ai cittadini di Niscemi, della Sicilia e di tutta l’Italia”. Lo ha detto la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in Aula durante l’informativa del ministro Musumeci.



