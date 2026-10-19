Contributi a fondo perduto fino a 30 mila euro per sostenere i giovani laureati siciliani che intendono proseguire gli studi e conseguire un master universitario. È questa la misura promossa dalla Regione Siciliana per favorire l’alta formazione e offrire nuove opportunità di specializzazione, anche attraverso percorsi accademici da svolgere fuori dall’Italia.

Il voucher è destinato ai laureati residenti in Sicilia da almeno 12 mesi e prevede importi differenziati in base alla tipologia e alla durata del master scelto. Nel dettaglio, il contributo ammonta a 7 mila euro per i master universitari di primo livello, a 20 mila euro per quelli di secondo livello della durata annuale e può raggiungere i 30 mila euro per i master di secondo livello con una durata pari o superiore a 18 mesi.

Le domande potranno essere presentate attraverso l’apposita piattaforma regionale a partire da lunedì 19 ottobre, alle ore 10, con procedura a sportello. Il termine ultimo per inoltrare le richieste è fissato a mercoledì 18 novembre, alle ore 18. Per accedere al finanziamento sarà necessario rispettare i requisiti previsti dal bando e seguire le modalità indicate dall’amministrazione regionale.





A sottolineare il valore dell’iniziativa è Bernardette Grasso, deputata regionale di Forza Italia, vicepresidente della IV Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatrice provinciale del partito per la provincia di Messina.

«È una misura che avevamo approvato con la Legge di stabilità», afferma Grasso, evidenziando l’importanza di investire nella formazione universitaria e nelle competenze dei giovani. «Un’occasione concreta per permettere ai nostri giovani di specializzarsi e acquisire competenze eccellenti».

L’obiettivo del provvedimento è sostenere il percorso formativo dei laureati, agevolando l’accesso a programmi di specializzazione che possano rafforzarne le competenze e migliorare le prospettive professionali. Il finanziamento punta così a ridurre il peso economico dei percorsi post-laurea e a favorire l’acquisizione di qualifiche utili per affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Il bando si inserisce nel quadro degli interventi regionali rivolti alla formazione e alla valorizzazione del capitale umano, con l’intento di ampliare le opportunità per i giovani siciliani e sostenere la crescita delle competenze sul territorio.

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